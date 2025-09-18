Balance positivo: Así debutaron los alemanes en la Champions

Finalizó la semana de acción europea y el balance ha sido claramente positivo para los alemanes en la UEFA Champions League.

Bayern y Frankfurt hicieron los deberes

En el día de ayer, FC Bayern München no pasó ningún sobresalto con Chelsea. Los Bávaros vencieron a Los Blues por 3:1 con un doblete de Harry Kane y otro gol de Trevor Chalobah en contra. Hubo muchos puntos altos, pero lo que más se destaca es que han ganado todos los partidos que han disputado en esta nueva temporada.

Ya en el día de hoy, Frankfurt tenía una cita que no era nada fácil como lo era recibir a un Galatasaray que hizo una gran inversión de mercado trayendo a jugadores como Leroy Sané o Ilkay Gündogan. En ese sentido, la tarde iba a empezar con el gol de Yunus Akgün a favor del conjunto turco, pero después fue un aluvión de Las Águilas. 5:1 final con goles de Can Uzun, Jonathan Burkardt, Ansgar Knauff, Davinson Sánchez (e/c) y Wilfried Singo (e/c).

Leverkusen y Dortmund podrían haber hecho más en Champions

Leverkusen también iba a debutar este jueves, pero en el primer turno. Literalmente todo el partido fue cuesta arriba. Jordan Larsson iba a marcar para Copenhague al minuto 9 y hasta el 82′ no encontraron ningún camino para igualarlo. Y allí fue cuando apareció Alejandro Grimaldo, quien marcó nuevamente de tiro libre. Sin embargo, la historia no iba a terminar allí porque Robert iba a poner nuevamente en ventaja a los daneses, pero en la última jugada del partido Hatzidiakos en contra iba a poner la igualdad final tras una gran jugada del Diablito Echeverri.

Para cerrar, el martes fue el Dortmund quien terminó con la única gran decepción de la jornada. En un loco partido que terminó 4:4, las Abejas iban ganando hasta el 90+4 gracias a los goles de Couto, Nmecha, Adeyemi y Bensebaini. Sin embargo, a falta de dos minutos se terminaron de dormir y se lo igualaron. Sin dudas, el único revés para el fútbol alemán en una jornada sin derrotas en el resultado final.