Los 3 partidos destacados de la cuarta jornada de Bundesliga

Después de una intensa jornada de fútbol en la Champions League, la Bundesliga retoma la actividad con tres partidazos.

El líder quiere seguir a tope

En el primer turno del día sábado, FC Bayern München tendrá una dura visita a Hoffenheim. Los Pueblerinos están haciendo una buena campaña en este amanecer del fútbol alemán con un Asllani que está totalmente encendido. Sin embargo, los de Kompany forman uno de los cuatro equipos de Europa que han ganado todos los partidos que disputaron en esta temporada.

El derby de la cuarta jornada de Bundesliga

El día domingo tendremos un gran derby del Rin entre Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach. Ya Kasper Hjulmand ha debutado en lugar de Ten Hag en la jornada pasada, pero todavía no termina de conformar del todo, por lo que, cada partido será clave para su futuro. Y, por otra parte, Los Potros llegan en un pésimo momento donde recientemente han echado a Gerardo Seoane como DT. El aliciente es como logran acomodarse nuevamente.

Un partido de momentos

Volviendo a los grandes momentos, sin duda alguna, FC Köln está teniendo un gran inicio de Bundesliga, donde ganó dos partidos y empató el de la jornada pasada. Y, como si ello fuera poco, Leipzig también está tratando de acomodarse en el top-5 después de lo que fue un mal debut contra Bayern. Un duelo de grandes momentos que buscan ser reconfirmados.