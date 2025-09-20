Hoffenheim 1:4 Bayern: Harry Kane NO PARA de meter goles

En el día de hoy, FC Bayern München visitó Hoffenheim y Harry Kane, otra vez, le dio los tres puntos al líder.

Un primer tiempo con mucho premio

Después de lo que fue la intensa jornada de Champions League, Kompany decidió meter algunos cambios en el habitual XI. Lennart Karl y Nico Jackson se metieron en el XI en lugar de Serge Gnabry y Michael Olise. Y, sin dudas, esto se ha sentido en toda la primera mitad. A Los Bávaros les costó mucho generar ocasiones de gol, mientras que Los Pueblerinos tuvieron varias chances claras, pero nunca pudieron concretar. Y en una de las últimas jugadas del primer turno, una gran jugada preparada provocó el primer gol de Harry Kane antes de irse a los vestuarios para el descanso.

Harry Kane marca un triplete y le da la victoria a Bayern en Hoffenheim

Ya en la segunda mitad, Los Bávaros manejaban la ventaja y decidieron salir a matar rápido el partido. Y en una de esas intentonas, el colegiado decidió darles un penal un tanto polémico y así Harry Kane marcó el 0:2. Y media hora después de ello, Michael Olise fue bajado adentro del área y otra vez se pitó pena máxima. Harry Kane, otra vez, marcó y ya lleva OCHO goles en CUATRO partidos disputados de Bundesliga. Ahora bien, el partido parecía morirse con el 0:3, pero Vladimír Coufal aprovechó un tiro libre para descontar y faltando 1 minuto para el cierre Serge Gnabry adornó el 1:4 final.

Puntaje perfecto para los de Kompany en esta Bundesliga que en cuatro fechas ya podemos decir que será muy difícil que se le escape.