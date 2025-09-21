Buenas noticias para el FC Bayern: Kim Min-jae no tiene una lesión grave

A pesar de su salida temprana en el partido ante TSG Hoffenheim, Kim Min-jae no deberá preocuparse por su lesión tras el examen médico del FC Bayern München.

Kim solo tiene una molestia

Según un informe de Philipp Kessler de Tz, el defensa evitó una lesión grave, pero tendrá su carga de trabajo monitoreada en los próximos días debido a un problema en la pantorrilla. Las pruebas del equipo bávaro solo revelaron una reacción a la tensión en los músculos de la pantorrilla. Por lo tanto, se gestionará la carga de trabajo en los próximos días.

Esto es un alivio para Kim, quien pasó casi toda la temporada pasada fuera del FC Bayern luchando contra una tendinitis de Aquiles. Vincent Kompany realizó algunos cambios en su once inicial en el partido de ayer contra Hoffenheim y el surcoreano fue uno de los que aprovechó la oportunidad, ya que impresionó en el corazón de la retaguardia.

No se espera que se ausente en el FC Bayern

Si no hay problemas mayores, y se espera que ese no fuera el caso, el jugador de 28 años podría mantener su puesto el viernes, cuando el Rekordmeister reciba al Werder Bremen.

Lo cual sería una noticia más que positiva para el entrenador muniqués, ya que la defensa es donde cuenta con la mayoría de ausencias hasta el momento: Hiroki Ito, Josip Stanisic, Alphonso Davies y Raphaël Guerreiro.