Dortmund 1:0 Wolfsburg: Adeyemi le saca el invicto a Los Lobos

Borussia Dortmund venció al VfL Wolfsburg por 1:0 y se afianzó como el único escolta del FC Bayern München en la tabla de la Bundesliga.

Borussia Dortmund hace diferencia con Adeyemi

Tras el agónico empate encajado en Turín ante la Juventus, el Borussia Dortmund recibió la novedad del regreso de Nico Schlotterbeck tras una larga baja por lesión (rotura de menisco en abril), siendo titular después de varios meses en lugar de Yan Couto. Por su parte, Los Lobos no realizaron cambios después del 3-3 ante 1. FC Köln.

Los aurinegros marcaron la pauta desde el inicio, jugando mejor y, en general, más activos. Sin embargo, desde una perspectiva neutral, no hubo mucho por ofrecer por parte de ambos equipos, que tuvieron múltiples dificultades para crear ocasiones.

De todas maneras, el Dortmund haría la diferencia con un magnífico gol a distancia de Karim Adeyemi. Una mala salida terminó en los pies del alemán que, sin dudarlo, remató fortísimamente para batir a Kamil Grabara.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

La línea de gol los salva del empate

Las Abejas siguieron con el control del duelo en la segunda mitad, jugando a un ritmo lento por momentos y muy disputado en el mediocampo. La única emoción que ocurriría en la etapa final llegó por medio de Konstantinos Koulierakis, cuyo cabezazo al balón entró en gran parte dentro del arco, mas no lo suficiente como para que el empate subiera al marcador.

No fue una noche ideal para los delanteros. De hecho, el único remate a puerta del goleador Serhou Guirassy llegó a los 86 minutos. Aun así, el Borussia no necesitó de su aporte habitual para llevarse los tres puntos al final del día.

De esta manera, el BVB se posiciona en el segundo lugar de la tabla con 10 unidades, a tan solo dos del FC Bayern, que cuenta con puntaje ideal. Wolfsburg, por su parte, pierde el invicto cosechado en los primeros tres encuentros y cae al puesto 12.