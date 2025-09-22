Los cinco mejores jugadores de la jornada 4 de la Bundesliga 2025/26

Los delanteros vuelven a monopolizar gran parte de nuestro Top 5 de la jornada 4 de esta temporada de la Bundesliga.

Noah Atubolu – SC Freiburg

No fue el portero con más paradas en la jornada (ese honor lo tiene Nikola Vasilj del St. Pauli, que detuvo siete disparos a puerta). Sin embargo, mantuvo la valla invicta ante Werder Bremen, deteniendo su quinto penal de forma consecutiva y marcando un récord histórico en la liga. Nadie antes había parado tantos penales al hilo. Una marca que merece su lugar en el Top 5.

Can Uzun – Eintracht Frankfurt

Si bien es temprano decirlo, apunta a ser el Rookie de la Temporada. Es el primer novato en marcar en cada una de las primeras 4 jornada de Bundesliga y participó en la mayor cantidad de remates a portería (ocho). Aunque Las Águilas no pudieron superar al Union Berlin, ciertamente no fue por él.

Kaishu Sano – Mainz 05

Fue el mejor jugador en el campo en la espectacular victoria por 1:4 en Augsburg. Tuvo otra actuación muy sólida en defensa, con un alto porcentaje de duelos ganados (70%), y en ofensiva, anotando su primer gol en la Bundesliga.

Harry Kane – FC Bayern München

Una nueva semana del mejor delantero de la Bundesliga, ayudando a un FC Bayern que no tuvo su mejor tarde ante TSG Hoffenheim. Consiguió su segundo triplete de la liga —y el noveno en total en Alemania— con solo seis remates, manteniendo además su récord perfecto de penaltis en el torneo con su doblete desde los once metros.

Oliver Burke – Union Berlin

Sin embargo, EL JUGADOR DE LA JORNADA fue para Burke. Lideró al equipo a la victoria ante Frankfurt con cinco remates a portería, convirtiéndose en el primer jugador del Eisernen en anotar un triplete fuera de casa en la Bundesliga y, siguiendo a su compatriota británico Harry Kane, es el único jugador en lograr un triplete en la máxima categoría alemana esta temporada.