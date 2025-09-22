Dayot Upamecano pone condiciones para renovar en el FC Bayern München

En medio de rumores que lo vinculan con equipos como el Real Madrid, Dayot Upamecano está negociando una renovación con el FC Bayern München.

Upamecano busca una mejora salarial en el FC Bayern

El FC Bayern se encuentra en una situación de extrema atención con Dayot Upamecano. El contrato del defensa expira el próximo verano y, según informes, varios clubes de élite ya están interesados. Si bien el central se siente cómodo en Múnich y parece estar muy abierto a renovar su contrato, tiene ciertas condiciones para hacerlo.

Según el periódico muniqués Abendzeitung, el jugador de 26 años exige un aumento salarial significativo y una cláusula de rescisión en su nuevo contrato. El motivo: varios compañeros de equipo, como Jamal Musiala, Alphonso Davies y Joshua Kimmich, han firmado recientemente contratos por ganancias. De acuerdo con el informe, Upamecano se sitúa financieramente entre Davies (unos 15 millones de euros al año) y Kimmich (unos 20 millones).

¿Se le suma una cláusula de rescisión?

Además de sus expectativas salariales, se dice que el francés está presionando para que se incluya una cláusula de rescisión en su contrato. Una tarifa fija de transferencia le facilitaría una salida anticipada si llega una oferta adecuada de clubes importantes. Real Madrid, Manchester United, PSG y FC Barcelona siguen de cerca la situación. El FC Bayern suele ser muy reacio a incluir este tipo de cláusulas en los contratos de sus propias estrellas, pero se dice que Musiala también tiene una.

Upamecano se ha convertido en una pieza clave de la defensa bávara y él declaró recientemente:

«Me siento cómodo aquí y estoy contento de trabajar con un muy buen entrenador y grandes jugadores. Mi agente está hablando con los directivos del Bayern. Las conversaciones siguen en curso. No hay nada más que decir. Ya veremos qué pasa».

El FC Bayern está decidido a retener a su jugador clave y el director deportivo, Max Eberl, ya ha enfatizado que mantienen una buena relación. Aun así, advirtió que también se requiere prudencia financiera. Esta historia continuará.