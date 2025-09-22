Kovač elogia a su Borussia Dortmund y Schlotterbeck ilusiona a la afición

El técnico Niko Kovač se mostró satisfecho con la actuación del Borussia Dortmund ante VfL Wolfsburg y el regreso de Nico Schlotterbeck al club.

Kovač se siente a gusto con el presente del Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund disfruta de un comienzo invicto en la temporada de la Bundesliga con un empate contra el St. Pauli en la jornada inaugural, seguido de tres victorias consecutivas contra el Union Berlin, el Heidenheim y el Wolfsburg.

La última victoria de los Schwarzgelben fue gracias a un golazo de Karim Adeyemi, pero la disciplinada actuación en el encuentro fue de lo más destacado por la prensa. Gregor Kobel y su defensa, a menudo improvisada debido a las lesiones, han mantenido su portería a cero en estos tres últimos cotejos. Por ello, en declaraciones a DAZN, Kovač elogió a su equipo:

“Estoy encantado de haber ganado, de no encajar goles y de que Schlotti jugara los 90 minutos. Estábamos frescos, con energía y no concedimos prácticamente nada. Ganamos el partido merecidamente; por supuesto, nos hubiera gustado ganar por un margen mayor contra un Wolfsburg tan bueno y estructurado. Los chicos siguen mejorando, aunque haya contratiempos de vez en cuando. Pero estamos avanzando constantemente”.

Schlotterbeck vuelve con la ilusión de pelear por la Bundesliga

La nota destacada de la jornada fue el regreso de Nico Schlotterbeck, que marcó su primera titularidad desde que sufrió una lesión de menisco en abril; al ser consultado al respecto, Kovač elogió al cuerpo médico del Dortmund:

“Para mí, es importante que los jugadores estén sanos tras una lesión y vuelvan en forma. Eso ha funcionado de maravilla en el caso de Schlotti. Felicitaciones al equipo de rehabilitación. Así es como imagino que será cuando regrese un jugador con una lesión de larga duración”.

El propio Schlotterbeck habló sobre su rehabilitación y regreso a Las Abejas en el canal deportivo:

“Fue un tiempo largo y duro para mí, incluso desafiante, porque era la primera vez en mi carrera que estaba lesionado durante tanto tiempo. He trabajado para este partido durante las últimas dos o tres semanas. El entrenador me preguntó ayer si estaba preparado y cuánto podía dar. Le dije: ‘Apúntame’. He trabajado duro para esto durante seis meses y estoy muy contento”.

El defensor cree que “algo bueno se está gestando” en el vestuario del club con los últimos resultados, independientemente de los empates agónicos del St. Pauli en Bundesliga y de la Juventus en Champions:

“Algo bueno se está gestando. Desde que cambiamos a una defensa de tres en el partido de Leipzig, no hemos perdido ningún partido. Si no hubiéramos tenido esos 10 minutos en St. Pauli, habríamos tenido 4/4. Ahora seguimos paso a paso. Lo importante es seguirle el ritmo al Bayern”.