Borussia Dortmund tiene prácticamente cerrada la renovación de Schlotterbeck

El Borussia Dortmund ha dado un paso importante respecto al futuro de Nico Schlotterbeck. Según informó WAZ, las negociaciones entre el club y el defensor alemán serán mucho más sencillas de lo esperado. Ambas partes alcanzaron un acuerdo para iniciar el diálogo una vez que el jugador estuviera en plenas condiciones físicas.

Schlotterbeck espera su momento ideal

La decisión de postergar las conversaciones hasta la recuperación de Schlotterbeck fue clave para evitar complicaciones en la negociación. Con 25 años, el defensor se ha consolidado como una de las piezas más importantes del equipo de Niko Kovac. El zaguero zurdo ha mostrado un rendimiento sólido que lo convierte en un futbolista imprescindible tanto en Bundesliga como en Champions League.

Un aumento salarial histórico para Schlotterbeck

De acuerdo a la información publicada, Schlotterbeck podría duplicar su salario actual y llegar a percibir 10 millones de euros anuales. Esta cifra lo colocaría entre los futbolistas mejor pagos de la plantilla del Borussia Dortmund. El club reconoce la importancia del defensor y busca blindar su futuro con un contrato acorde a su jerarquía.

Dortmund asegura su defensa

El movimiento de renovar a Nico Schlotterbeck refleja la intención del Dortmund de consolidar un proyecto competitivo a largo plazo. Su liderazgo defensivo, sumado a su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, lo hacen fundamental en la idea de juego de Kovac. Mantenerlo vinculado al club es una prioridad estratégica.