Quiere quedarse en la Premier: Palhinha no volvería a FC Bayern

El futuro de João Palhinha comienza a tomar forma en el Tottenham, donde el mediocampista portugués se ha adaptado rápidamente y se ha convertido en una pieza clave para el equipo. Su llegada en condición de cesión incluyó una opción de compra que ahora podría cambiar definitivamente su destino.

La opción de compra por Palhinha

El acuerdo firmado entre el Tottenham y el jugador contempla una cláusula de compra de 30 millones de euros, una cifra accesible teniendo en cuenta el nivel mostrado por Palhinha. Tanto el club como el futbolista insistieron en que esa opción estuviera incluida desde el inicio de la negociación. Para el mediocampista, la posibilidad de permanecer en la Premier League era fundamental, ya que considera que es el torneo ideal para potenciar su carrera.

Apuesta por seguir en Londres

Lejos de pensar en un regreso a su club de origen, Palhinha tiene claro que desea continuar en Inglaterra más allá del próximo verano. El portugués ha encontrado en el Tottenham un ambiente ideal para mostrar sus cualidades: intensidad, recuperación de balón y liderazgo en la medular. Su compromiso con el proyecto deportivo es total, y no oculta su deseo de permanecer en el club a largo plazo.}

Tottenham define el futuro de Palhinha

La pelota ahora está en el lado del Tottenham. Si los Spurs deciden ejecutar la opción de compra, Palhinha estaría encantado de seguir vistiendo la camiseta blanca. Todo apunta a que, por rendimiento y proyección, el mediocampista se quedará definitivamente en el club londinense.