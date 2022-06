Alemania visita en Nations League a Hungría con la obligación de ganar

En la noche europea, Alemania visitará a Hungría y tras dos empates llega con la obligación de conseguir los tres puntos.

Dos pasos en falso

No cabe ninguna duda que la opinión del público no está siendo la ideal en torno al seleccionado nacional. El debut frente a Italia, donde se empató, fue más que decepcionante. No solo porque no se ha jugado nada bien, sino porque los tanos venían de ser vapuleados por Argentina mostrando una imagen lamentable y ni así se le pudo ganar.

Luego de ello las esperanzas se renovaron porque en Múnich, Die Mannschaft recibía a Inglaterra para recuperarse del empate, sin embargo, el resultado fue el mismo. Lo que sí hay que mencionar es que los de Hansi Flick jugarón mucho mejor, pero concretaron poco. Además, los de Southgate empataron sobre la hora y por medio de un penal. No es excusa, empero mejoraron su imagen.

Alemania ante Hungría por la primera victoria en la Nations League

En esta nueva cita, Flick tiene un dolor de cabeza adelante debido a que debe rotar a su equipo para no aumentar en cansancio y darle oportunidad a los que no han jugado. Y a la vez, no puede dejar de perder de vista el conseguir un buen resultado. Hoy por hoy, el equipo está tercero por detrás de Italia y los dirigidos por Marco Rossi.

Y hablando justamente de los de Rossi, en su primera jornada dieron la sorpresa y vencieron 1:0 a Inglaterra con gol del mediocampista de RB Leipzig, Dominik Szoboszlai. En su segunda cita, la suerte fue adversa porque con goles de Barella y Pellegrini cayerón 2:1, pese a contar con el descuento de Mancini en contra.

No cabe duda de que Alemania deberá ganar si no quiere entrometerse en líos con la clasificación a la próxima fase de Nations League. Es por ello que Flick deberá armar un equipo que se traiga el mejor resultado.