Alphonso Davies cae lesionado y deja la Copa de Oro

Alphonso Davies, lateral zurdo de FC Bayern München y la Selección de Canadá, ha sufrido una lesión y no podrá disputa la Copa de Oro.

Una temporada regular en el conjunto bávaro

Tras la temporada en donde el Gigante Rojo ha ganado el sextete, Alphonso Davies no pudo ser el mismo que supimos ver. Las lesiones lo dejaron apartado de varios partidos y eso lo refleja su estadística. De pasar a ser el habitual titular, solo ha podido jugar poco más de 2500 minutos cuando venía superando los 3600 minutos de juego.

A eso hay que sumarle que su rendimiento tampoco fue el mismo. En muchas ocasiones se lo vio sobrepasado y sin estar en plenitud desde lo físico. Es por ello que hemos visto en muchas ocasiones suplantarlo por Lucas Hernández que le brindaba muchísima seguridad en defensa. Más allá de esto, Flick siempre dijo que estando bien era el mejor en su puesto.

Davies y el sueño de mejorar su temporada en la Copa de Oro

No cabe ninguna duda de que Alphonso añoraba volver de la mejor forma en la Copa de Oro, pero esto no será posible. En la mañana del pasado viernes, la Selección Canadiense mediante un comunicado ha informado que sufrió de una lesión en sus tobillos y que no será de la partida, por lo menos, para el debut frente a Estados Unidos.

Alphonso Davies will miss the 2021 Concacaf Gold Cup through injury#CANMNT 🍁 https://t.co/tEQZ46VgKA pic.twitter.com/7wmLILURMj — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) July 9, 2021

El tema está en que los detalles de su lesión no fueron comunicados y, los medios alemanes, ya informan que Davies está de retorno a Múnich para iniciar su recuperación. FC Bayern München inaugurará una nueva temporada de Bundesliga el 13 de agosto, por lo que Julian Nagelsmann quiere contar con él en sus mejores condiciones.

Ahora la tarea no solo será recuperarlo desde su físico, sino también desde lo anímico. El lateral tenía muchas ganas de demostrar su mejoría en FC Bayern vistiendo la camiseta de Canadá. El primer gran desafio de Julian Nagelsmann.