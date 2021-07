Ottmar Hitzfeld: “Cuando fui entrenador de Bayern München sufrí problemas psicológicos”

La leyenda de los banquillos de la Bundesliga, Ottmar Hitzfeld, hizo públicos los problemas que sufrió cuando era entrenador de FC Bayern München.

En los últimos días, Hitzfeld brindó una entrevista a Die Zeit, donde contó que sufrió siendo entrenador del conjunto bávaro. Su primer sintoma, según cuenta, fue el perder cualquier tipo de sentimientos con los resultados. Ni siquiera festejaba cuando se ganaba un partido. Estaba tan concentrado en hacer las cosas bien que contó que le perdió el gusto a lo que hacía.

En toda su estadía desde 1998 a 2004, lo único que le preocupaba era no perder. Contó que no habló nunca de eso, solo le preocupaba trabajar como entrenador y nada más. Esto sucedió hasta un hecho bastante catastrófico. En sus palabras:

“Un día me senté en el auto y sentí claustrofobia. Ahí me di cuenta de que tenía que consultar a Sebastian Deisler, quién ya conocía y me ayudo mucho. Me recetaron medicación contra la depresión que tomé durante tres años.”