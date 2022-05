Tres tipos de apuestas interesantes

Hacer diferentes tipos de apuestas puede ser una forma divertida y rentable de pasar el tiempo en sitios como rivalo pero es importante comprender los riesgos y las recompensas que implica cada tipo de apuesta para que pueda tomar las decisiones más informadas posibles. En este artículo, veremos tres tipos populares de apuestas. Las apuestas directas, parlays y teasers e intentaremos explicar cómo funcionan, y para todas estas estrategias diferentes, hay que asegurarse de apostar siempre en una compañía de apuestas de confianza.

Una apuesta directa es el tipo de apuesta más común y también es la más simple. Con una apuesta directa, simplemente elige un equipo o una persona para que gane y, si lo hace, recibe un pago basado en las probabilidades establecidas por la casa de apuestas deportivas. Por ejemplo, supongamos que apostamos 100€ a que un determinado equipo como por ejemplo el Real Madrid vence al Barcelona. Si resulta vencedor el equipo blanco ganaremos lo ya apostado más los beneficios de la cuota que varía en función de la casa de apuestas, así de sencillo.

Para asegurarnos ganancias en las apuestas directas es necesario mantenerse sobre el umbral de ganancias, es decir, aciertos sobre el 50% o más de los pronósticos jugados y con cuotas sobre el 50% de probabilidades.

Hay algunos consejos para jugar pronósticos directos con la mayor precisión posible cómo informarse todo lo posible en uno o dos tipos de mercados de apuestas, hay que recopilar toda la información posible y analizarla con detenimiento, lógicamente si es sobre deportes es necesario conocerlo bien y saber sus reglas y pormenores. Pero también es importante conocer el funcionamiento de las diferentes casas de apuestas.

Otro tipo interesante de apuesta es la conocida como parley. Es una combinación de dos o más apuestas. También se conoce como acumulador. Por lo general, estamos hablando de combos de 3 o más partidos porque a un combo de dos partidos también se le llama “doble”.

El número de partidos que puede combinar difiere con cada casa de apuestas. La mayoría acepta 10 partidos en un boleto de apuestas y otros incluso llegan a 15 partidos. Los límites se establecen para que la casa de apuestas no pueda perder una gran cantidad a la vez.

En resumen un jugador puede apostar a que el Equipo A ganará su partido contra el Equipo B (moneyline) y a que el total de los marcadores del Equipo C contra el Equipo D será de 7. Ambas apuestas irían en el mismo billete de apuestas con el mismo corredor de apuestas, convirtiéndose en una apuesta parlay. Si se coloca un parlay de cuatro equipos, da lo mismo si el resultado de un encuentro es 3-1 o de 0-4. El apostante debe acertar la victoria o el empate final en las cuatro apuestas para recibir su premio.

Hay dos tipos básicos de parlays, aquellos que pronostican el equipo ganador de un encuentro determinado, conocidos como Point Spread, y los llamados Money Line, que consisten básicamente en apostar por el ganador del partido en función de sus posibilidades. Los premios son muy diferentes en ambos casos.

Por último analizamos en los tres tipos de apuestas interesantes, las apuestas teaser. Es una apuesta que agrupa de dos hasta ocho selecciones al apostar por hándicap. Para que un Teaser pueda ser aceptado, los momios en los que se debe apostar por hándicap deben estar entre -110 y -112.

Existen 3 tipos de Teaser de diferente nivel: Alto, Medio y Bajo. Estos aplican únicamente en fútbol americano y en baloncesto y sus valores son diferentes.En el fútbol americano, un Teaser de nivel alto te dará la ventaja de 7 puntos, mientras que en el nivel medio de 6.5 y en el bajo de 6.

Para el baloncesto, el Teaser alto te da 5 puntos de ventaja mientras que el medio de 4.5 y el bajo de 4. Es importante recordar que mientras más alto sea el Teaser, menor será la paga ya que se adquiere mayor ventaja, por lo que los Teaser de nivel Bajo te darán una mayor ganancia al final.

Cabe recordar que para ganar una apuesta, todos los Teaser a los que has apostado deben resultar ganadores, ya que con una selección que no lo sea, la apuesta será no ganadora.