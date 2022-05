¿Raphael Guerreiro tiene su próximo destino en el FC Barcelona?

No es una novedad que Raphael Guerreiro podría dejar el Borussia Dortmund este verano, aunque los rumores ahora lo ubican en el FC Barcelona.

GUERREIRO ESTANCADO EN BVB, ¿EL BARÇA ES SU SALIDA?

Las conversaciones sobre la extensión de su contrato no avanzan, ya el BVB tiene dudas fundamentales sobre la performance del defensor en el último tiempo. Con el rumor de estos días, ¿puede Dortmund sacar una tajada con una venta a España antes de que expire su vínculo? De acuerdo con transfermarkt, su valor de mercado es actualmente de 35 millones de euros y solo le queda un año de contrato. La última renovación de la misma fue en 2019.

Según el diario deportivo Mundo Deportivo, es toda una posibilidad que Guerreiro llegue a La Liga. Se dice que fue ofrecido al Barça como uno de tantos jugadores que el club culé busca para la próxima temporada. Muchos rumores han ido en esta dirección recientemente y, a diferencia de lo que hoy se siente en el Borussia, el futbolista de la selección portuguesa es muy valorado desde el punto de vista deportivo.

TODO DEPENDE DE XAVI O DE TERZIC

Su paso en el BVB no siempre fue óptimo, especialmente en el comportamiento defensivo. Y su susceptibilidad a las lesiones, que asocian a un estilo de vida no tan profesional, fue vista con crítica. De todas maneras, eso no le importaría al DT Xavi, que ve su llegada con buenos ojos y como una competencia hacia Álex Balde y Jordi Alba.

Aunque el favorito del Barcelona para el puesto de lateral izquierdo es Marcos Alonso (Chelsea), una partida de Guerreiro como su continuidad está dentro de lo probable a suceder en este mercado. También dependerá de que planes tenga Edin Terzic, quien asumió como entrenador en Dortmund hace unos días, con él.