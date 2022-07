Así fue el regreso de Robert Lewandowski a los entrenamientos del FC Bayern München

A pesar de que se rumoreó con una huelga suya, Robert Lewandowski volvió a entrenar con FC Bayern München. Pero con la cabeza en otra parte.

UN LEWANDOWSKI «MENOS RECEPTIVO», SEGÚN BILD

Son las 9.06 de la mañana. Un Audi e-tron GT RS color rojo brillante baja al estacionamiento subterráneo de Säbener Straße. El coche llega seis minutos tarde. Es el primer día de los entrenamientos en la pretemporada del FC Bayern y Lewandowski llega con las charlas iniciales ya comenzadas.

El diario BILD le hizo un seguimiento al polaco en su regreso al club, luego de un verano muy candente entre declaraciones cruzadas, pedidos de traspaso al FC Barcelona, y unas vacaciones de verano por Turquía, Mallorca, Ibiza y Sicilia.

El delantero fue el último en salir de los vestuarios y, según el periódico, se vieron gestos inusuales en él: Completó todos los ejercicios de entrenamiento, pero con desgano. Y apenas habló con sus (¿ex?) compañeros. Leon Goretzka fue el que estuvo más cercano a él y Jamal Musiala le hizo alguna que otra broma.

Tampoco hubo conversación con el entrenador Julian Nagelsmann. Cuando el DT dio un discurso al equipo, Lewandowski se mostró relegado del grupo y, a menudo, mirando hacia otro lado. Los medios alemanes coinciden en que fue una sesión bastante rara e incómoda, ya que en el club no saben cómo lidiar con el tema desde sus dichos con la selección polaca, hace un mes:

“Mi etapa en el FC Bayern se ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir jugando aquí”.

Después de los ejercicios de calentamiento, hubo un entrenamiento con pelota, siendo un partido de once contra once. El jugador de 33 años estuvo en el equipo A y no logró marcar goles, pero otra cosa llamativa vino después: Todos los jugadores del equipo perdedor tenían que hacer flexiones como una especie de castigo. Todos lo hicieron, excepto Lewandowski.

OTRA ACTITUD EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA TARDE

Por la tarde, fuera del foco mediático, afirman que estuvo más receptivo. Si bien no participó de un ejercicio de presión alta a la que fueron sometidos todos los atacantes y se negó a patear un tiro penal, el futbolista llegó a tiempo, charló más con sus compañeros y se esforzó más en las prácticas.

A la espera de los 50 millones del Barça que destrabe de una vez por todas este conflicto, Lewandowski sigue entrenándose, como puede, con la casaca del FC Bayern.