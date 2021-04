FC Augsburg despide a Herrlich y trae de vuelta a Weinzierl

Sin tener su permanencia asegurada y con sus perseguidores cerca en la lucha por el descenso, FC Augsburg tomó la decisión de despedir a Heiko Herrlich y anunciar el regreso de Markus Weinzierl.

UN RENDIMIENTO POR DEBAJO DE LO ESPERADO

Más allá de que los puntos conseguidos por Herrlich dieron tranquilidad durante mucho tiempo, y que el estado del club en la tabla no fue preocupante hasta la derrota del viernes por 2:3 con 1. FC Köln, ha habido una clara brecha entre las demandas de los directivos y la realidad del FC Augsburg durante meses.

Heiko Herrlich comenzó en marzo del año pasado para salvar a Die Fuggerstädter y luego para desarrollar su forma de juego en el equipo: Un fútbol más ofensivo, más atractivo y con muchas oportunidades de gol. Sin embargo, lo que se vio durante este año fue todo lo contrario.

El exentrenador del Bayer Leverkusen se basó en un estilo de juego pasivo, de esperar y hacer, incluso contra equipos más débiles, donde evitar riesgos era la máxima prioridad. Era previsible que, con planes diferentes a los que buscaba la directiva en primer término y sin resultados que lo avalaran, esto no fuera suficiente a largo plazo.

LOS ÚLTIMOS RESULTADOS LLEVARON AL CAMBIO

FC Augsburg no pudo repetir las victorias conseguidas en la primera mitad de la temporada como ante Arminia Bielefeld y Köln (ambos por 1:0). Al contrario, fue uno de los dos equipos que cayó con el Schalke 04 en esta campaña. Dicha derrota fue un terremoto que tambaleó el suelo de Herrlich.

El club se metió en una racha negativa con solo un punto conseguido en cuatro partidos. Mientras Mainz 05, Köln y Bielefeld sumaban puntos; Augsburg no paraba de tropezar hacia la zona de descenso. Ahora, la ventaja a favor es de solo cuatro puntos a tres jornadas del final.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

UN REGRESO CON VISTAS A LOS BUENOS TIEMPOS

La llegada de Markus Weinzierl supone que será la salvación para el FC Augsburg, en busca de un futuro tranquilo y estable para el club, algo que no viene teniendo con Herrlich pero que sí le supo dar el propio Weinzierl cuando estaba al mando.

De 2012 a 2016, el exjugador de 46 años marcó la era más exitosa en estos diez años del club en la Bundesliga, incluido un quinto puesto que derivó en una clasificación a la Europa League 2015/16. Allí, llegaron a dieciseisavos de final, donde fueron eliminados por el Liverpool FC de Jürgen Klopp.

Esto expresó el director deportivo Stefan Reuter en el anuncio oficial del club:

“En un análisis detallado, llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer un cambio en el puesto de entrenador. Luego tuvimos discusiones extensas y muy buenas con Markus Weinzierl durante el fin de semana. Nos dimos cuenta de que Markus es el entrenador perfecto para la situación actual y que siente un enorme deseo de volver a trabajar en el FC Augsburg”.

La primera etapa de Weinzierl tuvo un complicado final con Reuter, cuando el primero quiso dejar el club para dirigir al Schalke 04. Cinco años más tarde, ambos hicieron las paces por el bien de la institución. El propio Weinzierl, que comenzará a entrenar desde el martes, dijo:

“Tengo muchas ganas de volver a trabajar con Stefan Reuter y el equipo para poder recuperar los años de éxito juntos. Tengo mucho que agradecer al club y quiero volver a poner al FC Augsburg en el camino del éxito. Estoy convencido de que lograremos nuestro objetivo”.

ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

Después de pasar con más pena que gloria por Schalke y VfB Stuttgart, sumado a no dirigir en los últimos dos años, Weinzierl tiene la oportunidad de probarse a sí mismo nuevamente en un entorno familiar, como en Augsburg, reemplazando a Herrlich. Aunque, de inicio, no lo tendrá fácil.

Necesita al menos una victoria en alguno de estos tres partidos complicados: contra su ex club Stuttgart, frente a Werder Bremen en un duelo directo, o en la última jornada en Múnich ante el FC Bayern. Una ardua tarea que no dejará afuera a su equipo. Los jugadores ya tienen evidencia de la gravedad de la situación y deberán revertirla para no lamentarlo al finalizar la temporada.