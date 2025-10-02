Balance positivo de la Bundesliga en Champions

Pasó la segunda jornada de la UEFA Champions League y los equipos de la Bundesliga tuvieron matices distintos.

Las goleadas del martes

En el día martes tuvimos dos caras completamente distintas, pero con resultados iguales. FC Bayern gozó de una gran goleada en su visita al paraíso chipriota de Pafos. Fue un 1:5 para seguir con la racha de nueve victorias consecutivas, contando todas las competencias de esta temporada. Y Harry Kane volvió a ser figura marcando un doblete y sigue su racha de goles en fila. Sin dudas, Los Bávaros son grandes candidatos en esta campaña.

Ahora bien, en Madrid tocó vivir una absoluta pesadilla con un Eintracht Frankfurt que fue aplastado por el Atlético Madrid. Se repitió el resultado y se aumentó un sintoma de esta campaña para Las Águilas. El equipo de Toppmöller es uno de los equipos con mejores ataques en Alemania, pero eso es absolutamente proporcional con respecto a su defensa. Ya el fin de semana Gladbach les marcó cuatro goles, pese a la victoria, como aviso y la Champions no perdonó.

La acción del miércoles con un Dortmund sacando chapa de la Bundesliga en Champions

En la mitad de la semana, tuvimos acción en Dortmund y Leverkusen. Borussia goleó de gran manera al Athletic Club de Bilbao y se metió dentro de los ocho mejores. Guirassy, Svensson, Brandt y Chukwuemka fueron los goleadores en un partido donde dominaron durante los 80′ del tiempo regular. Pasaron un instante de duda tras el descuento de Los Leones tras un error de Süle y Anton, pero siempre merecieron ganar.

Ahora bien, el Leverkusen no tuvo la misma suerte ante el PSV. Las Aspirinas se habían adelantado gracias a Kofane, pero al 72′ Saibari descontó y dejó el 1:1 final. Sin dudas, la llegada de Hjulmand tras la salida de Ten Hag, no termina de tener el impacto deseado.