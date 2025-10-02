Jonas Urbig sigue sin poder entrenar en Bayern

La situación de Jonas Urbig mantiene en alerta al cuerpo técnico y a los hinchas del Bayern Múnich. El joven portero todavía no logra volver a la actividad completa con el resto de sus compañeros. Su estado físico ha generado incertidumbre de cara al próximo compromiso frente al Eintracht Frankfurt, donde su presencia no está garantizada.

Durante la última práctica, Urbig completó una sesión de 30 minutos junto al entrenador de porteros Michael Rechner. Luego, trabajó otros 15 minutos bajo la supervisión de Benjamin Sommer, encargado de la rehabilitación. A pesar de estos avances, el arquero aún no está en condiciones óptimas para competir oficialmente y eso deja muchas dudas en el club bávaro.

El futuro inmediato de Urbig en el Bayern

La principal incógnita para el sábado es si Jonas Urbig podrá al menos integrar la convocatoria. Todo apunta a que Sven Ulreich volverá a ocupar un lugar como titular en caso de que el joven guardameta no esté disponible. Este escenario se repite en varias semanas recientes, lo que resalta la importancia de que Urbig logre una recuperación total en el corto plazo.

El Bayern necesita estabilidad en la portería, sobre todo en un calendario cargado de partidos clave en Bundesliga y competiciones europeas. La juventud y el potencial de Urbig lo convierten en una pieza estratégica, pero la paciencia será fundamental para evitar una recaída que complique aún más su progresión.

La importancia de su recuperación

La prioridad del club es que Urbig complete su rehabilitación sin riesgos. El trabajo conjunto con los especialistas del Bayern busca devolverle confianza y fortaleza física. Si logra superar esta etapa, no solo será una alternativa confiable, sino también un competidor natural para ganarse minutos en el futuro.

La afición espera que Jonas Urbig pueda estar pronto de regreso en el campo y demostrar el talento que lo llevó a ser considerado una de las promesas del arco alemán.