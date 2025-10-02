Borussia Dortmund reconoce problemas en la renovación de Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck vuelve a ser noticia en Alemania. Según informó BILD, el defensor no está completamente convencido de renovar su contrato con Borussia Dortmund, ya que desea jugar en un equipo con aspiraciones reales de conquistar títulos. Esta situación ha encendido las alarmas en el club aurinegro y, al mismo tiempo, ha despertado rumores sobre un posible interés del Bayern Múnich.

En la previa del amistoso ante Athletic Bilbao, Sebastian Kehl, director deportivo de Dortmund, confirmó lo publicado. “No es que no esté convencido, quiere encontrarse a sí mismo, coger ritmo y perseguir grandes objetivos, ojalá que con BVB”, señaló. Sus declaraciones dejaron entrever que el futuro de Schlotterbeck aún no está definido y dependerá del proyecto deportivo que pueda ofrecerle la institución.

Schlotterbeck y el interés del Bayern Múnich

La incertidumbre sobre la continuidad del defensor coincide con el hecho de que Dayot Upamecano todavía no ha renovado su contrato con Bayern, cuyo vínculo finaliza en 2026. Este escenario abrió la puerta a nuevos rumores que apuntan a que la dirigencia bávara ya habría contactado al agente de Schlotterbeck para tantear su disponibilidad.

Cabe recordar que el jugador alemán siempre estuvo en la lista de posibles refuerzos del conjunto muniqués, que busca mantener una defensa sólida pensando en las próximas temporadas. La posibilidad de verlo en el Allianz Arena no resulta descabellada, considerando los movimientos habituales del Bayern dentro del mercado local.

Un futuro incierto

Por ahora, Schlotterbeck sigue siendo pieza importante en Borussia Dortmund, aunque su decisión final dependerá de los resultados y de las metas alcanzadas en la presente campaña. El central tiene claro que quiere competir por títulos y no descarta cambiar de club si percibe que el proyecto deportivo del Dortmund no cumple con sus expectativas.

El mercado de fichajes del próximo año será determinante para conocer cuál será el próximo paso en la carrera de Nico Schlotterbeck, un futbolista que sigue generando interés en la Bundesliga y que podría protagonizar uno de los movimientos más relevantes del fútbol alemán.