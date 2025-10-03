Manuel Neuer podría renovar su contrato en Bayern y volver a Alemania

El futuro de Neuer sigue siendo un tema central tanto en el Bayern Múnich como en la selección alemana. A sus 39 años, el arquero campeón del mundo en 2014 continúa demostrando vigencia bajo los tres palos y no se descarta una renovación de contrato con el club bávaro. Mientras se mantenga en forma y rindiendo al máximo nivel, prácticamente es el propio Neuer quien decide sobre su continuidad.

Neuer y el Bayern Múnich

En la dirigencia del Bayern entienden que la experiencia de Neuer es clave para mantener la solidez defensiva del equipo, sobre todo en momentos decisivos de la temporada. Su liderazgo dentro del vestuario y su constancia lo han convertido en un referente indiscutido. Por ello, aunque su vínculo contractual actual tiene fecha de vencimiento, la opción de extenderlo está más que latente. El guardameta ha dejado claro que se siente en plenitud física y que todavía tiene mucho para dar en el fútbol de élite.

La selección alemana

En lo que respecta al combinado nacional, Neuer también mantiene abierta una posibilidad que parecía cerrada. A pesar de sus declaraciones previas sobre un retiro internacional, el arquero conversó con Rudi Völler, responsable de la selección alemana, y dejó en claro que estaría dispuesto a volver si el equipo lo necesita de cara al próximo Mundial. Este gesto refleja su compromiso con el fútbol alemán y su ambición por seguir compitiendo en el máximo nivel.

El legado de Neuer

Más allá de lo que suceda con su contrato y con la selección, está claro que Neuer seguirá siendo una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial. Su estilo revolucionó la posición de arquero y lo consolidó como un referente histórico. Su futuro inmediato dependerá tanto de su estado físico como de las decisiones estratégicas de Bayern y la selección alemana, pero lo cierto es que, mientras él lo quiera, seguirá siendo protagonista.