Dortmund no le ofrecería la renovación a Pascal Gross

El nombre de Gross vuelve a estar en el centro de la escena en Alemania. A sus 34 años, el mediocampista alemán atraviesa una temporada que podría marcar el final de su ciclo en el Borussia Dortmund. Aunque arrancó el campeonato como titular, rápidamente perdió terreno dentro del plantel a raíz de la consolidación de Marcel Sabitzer, quien se ganó el puesto en el mediocampo y desplazó al experimentado jugador.

Su rol en Dortmund

Si bien Gross llegó al Borussia Dortmund como una alternativa con experiencia y jerarquía, la realidad muestra que su participación se ha visto reducida de manera notoria. Su contrato con el club alemán vence en el verano europeo de 2026, pero todo indica que no será renovado. La edad y la falta de minutos en cancha son factores determinantes que inclinan la balanza hacia una despedida.

En este contexto, la dirigencia de Dortmund comienza a planificar el futuro inmediato de la plantilla. Con un mediocampo competitivo y plagado de variantes, el espacio para Gross parece cada vez más limitado. El jugador, que supo destacarse en la Bundesliga con actuaciones sólidas, entiende que su rol actual es secundario y que el final de su etapa en la institución está cada vez más cerca.

El futuro de Gross

La pregunta ahora es qué pasará con Gross una vez que llegue el final de su contrato o incluso antes. Una salida anticipada no se descarta, sobre todo si aparece una oferta atractiva de algún club de menor exigencia en Europa o incluso una posibilidad en otra liga como la MLS o la Saudi Pro League.

A pesar de la incertidumbre, lo que está claro es que el ciclo de Gross en Borussia Dortmund transita sus últimos capítulos. La combinación de edad, competencia interna y poca continuidad marca el camino hacia una despedida que parece inevitable.