La cláusula de Angelo Stiller, un arma de doble filo

Angelo Stiller, mediocentro alemán, uno de los mejores de toda la Bundesliga y que ha tirado abajo la puerta de Die Mannschaft, posee en su contrato una cláusula de rescisión de 36.500.000 € que el club podrá eliminar unilateralmente si le paga dos millones al jugador antes del 1 de julio de 2026. Stiller no puede negarse a ello

Un movimiento lógico

Visto el nivel del alemán, el escenario más razonable sería pagarle para eliminar la cláusula y así negociar desde cero el traspaso del futbolista.

Sin embargo, la temporada es larga y, si por alguna causa el jugador se lesiona o disminuye su rendimiento, el Stuttgart podría considerar no pagarle y arriesgarse a que en verano (la posibilidad de abonarle esos dos «kilos» expira el 30 de junio) haya algún equipo interesado que decida abonarla. Pues es importante destacar que es año de Mundial y ya ha habido rumores alrededor de una posible marcha del jugador. Él mismo dejó caer que lo entusiasmaba probar una aventura en el extranjero, por lo que su permanencia se antoja complicada a partir de 2026, especialmente por perfil y nivel.

Sueldo de Angelo Stiller

Según el portal especializado Capology, el muniqués es el segundo mejor pagado de la plantilla del Stuttgart, sólo por detrás de Deniz Undav. Stiller, que renovó en abril de 2024, cobra 2.400.000 € al año, un sueldo que seguramente aumentaría si acaba saliendo del club.