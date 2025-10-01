Neuer y su tenso cruce con un reportero tras el gol ante Pafos

El portero alemán Manuel Neuer volvió a ser protagonista, no solo por su rendimiento en el campo de juego, sino también por un fuerte cruce verbal con un reportero. Todo ocurrió luego del gol marcado por Mislav Oršić, que terminó siendo un momento clave en el partido.

La escena llamó la atención porque no se trató de una respuesta convencional de un futbolista, sino de un intercambio cargado de tensión. Neuer, reconocido por su carácter competitivo y liderazgo, respondió con firmeza ante las preguntas del periodista, dejando frases que rápidamente se hicieron virales.

Neuer justificó su reacción en una explicación técnica

En medio de la entrevista, el reportero le consultó a Neuer si la acción del gol había sido “imparable”. El guardameta respondió con un simple “sí”. Sin embargo, la insistencia del periodista sobre si había reaccionado tarde generó la incomodidad del jugador. “¿Eras portero?”, retrucó Neuer de manera directa. Ante la negativa del entrevistador, el arquero no dudó en remarcar que hablar de ese tipo de jugadas sin experiencia bajo los tres palos es muy distinto.

Neuer explicó luego con detalle lo sucedido en la jugada de Oršić: la pelota parecía venir recta, pero sobre el final tomó una trayectoria inesperada hacia la derecha. Ese desvío, aseguró, fue lo que lo complicó. “Si jugaras al fútbol, sabrías de qué hablo”, lanzó el arquero, cerrando el tema con dureza.

Un cruce que refleja su carácter competitivo

El duro enfrentamiento verbal entre Neuer y el reportero refleja la personalidad de uno de los mejores arqueros de la historia. Su exigencia no solo se nota dentro de la cancha, sino también en cómo responde a las críticas. Para el alemán, los pequeños detalles técnicos marcan la diferencia, y por eso defendió con vehemencia su postura.

Este episodio demuestra que Neuer sigue siendo un líder que no rehúye a la presión, incluso fuera del campo de juego, defendiendo siempre su trabajo y experiencia.