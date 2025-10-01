¿Schlotterbeck pone en duda su continuidad en Dortmund?

El defensor alemán Nico Schlotterbeck atraviesa un momento clave en su carrera profesional. Según la información revelada por el diario BILD, el jugador no tomará una decisión inmediata sobre su futuro contractual y prefiere esperar algunas semanas para evaluar cómo evoluciona la situación deportiva de su equipo bajo la conducción de Nico Kovac.

Schlotterbeck tiene contrato vigente, pero lo que realmente busca es estar en un club con aspiraciones claras de pelear por títulos importantes. El zaguero, consolidado en la Bundesliga y con pasos destacados en la Selección de Alemania, entiende que el rendimiento colectivo de su equipo será determinante a la hora de considerar una extensión de su vínculo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Quiere competir por títulos

La prioridad de Schlotterbeck es clara: competir al más alto nivel y tener la posibilidad de sumar trofeos en su carrera. A sus 24 años, el central sabe que se encuentra en una etapa de madurez deportiva y que el próximo paso debe ser decisivo.

La gestión de Nico Kovac en las próximas semanas será fundamental, ya que el entrenador tiene la responsabilidad de mejorar el rendimiento del equipo y demostrar que existe un proyecto competitivo a futuro. De lo contrario, la continuidad del defensor podría quedar en duda y abrirse la puerta a una transferencia hacia otro club europeo de mayor jerarquía.

El futuro inmediato de Schlotterbeck

La incertidumbre sobre el futuro de Schlotterbeck despierta interés en varios equipos de Europa que siguen de cerca su situación. Sin embargo, el propio jugador ha dejado en claro que antes de tomar cualquier decisión definitiva, esperará a ver si bajo la conducción de Kovac el equipo logra consolidarse como candidato al título.

Por ahora, el central se concentra en rendir al máximo dentro del campo de juego, sabiendo que sus actuaciones también pueden ser decisivas para definir su futuro. La pelota está en manos del proyecto deportivo, que deberá convencerlo de que quedarse es la mejor opción.