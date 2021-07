Bayer Leverkusen ficha a Andrey Lunev

Bayer Leverkusen anuncia su primer fichaje de la temporada y ese es Andrey Lunev que llega procedente del Zenit de Rusia.

Una buena oportunidad en el mercado

Con la llegada de Gerardo Seoane, el club aspirina cambio un poco el chip. Dejando de lado sus limitaciones, se quieren asumir como mejores y obtener ese boleto tan ansiado a la Champions League que les dará un salto deportivo y, también, económico.

⚫️ ¡Bienvenido, Andrey #Lunev! 🔴



🧤 Portero de 29 años

➡️ Proveniente del @fczenit_en

✍️ Firmó hasta el 2023#SomosBayer04 pic.twitter.com/KkbjY8tWuW — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) July 10, 2021

Y si hablamos de esta última materia, Lunev de por sí es un gran negocio para ellos. El hecho de que llegue a costo cero porque finalizó su contrato, sin dudas, de que es una oportunidad de mercado. Y más sabiendo que viene de tener actividad en el país de Eurasia, debido a que ha jugado 13 partidos en la temporada pasada.

Bayer Leverkusen y un fichaje de Lunev que parecería no tener mucho sentido

A simple vista, la llegada del portero ruso no tendría mucho sentido. Lukas Hradecky es el titular y, no solo eso, sino que viene de hacer una brillante Eurocopa junto a la Selección Finlandesa. Es cierto que al ser un jugador libre Lunev tiene su atractivo, pero es de poco imaginar que se lo trae para ser titular.

Y además, hasta el momento, el club dirigido por Seoane todavía no ha traído otra incorporación que la ya mencionada. Cuando urge la necesidad de fichar, como mínimo, algún defensa debido a que es la zona donde han estado más flojos, la directiva opta por un arquero. Veremos sí siguen activos porque el entrenador suizo no hará magia si no tiene lo suficiente en su plantilla.