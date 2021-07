El propósito por el cual Messi nunca sería fichado por FC Bayern München

Leer que un club de fútbol no le interesa tener al astro argentino en su equipo es una locura. Y más teniendo en cuenta que todavía no ha arreglado contrato con ningún club. Sin embargo, la directiva de FC Bayern München tiene un gran propósito para que Lionel Messi ni siquiera sea una opción.

Lo financiero ¿una de las causas?

Aunque parece raro escucharlo en esta materia, el primero que habló sobre la cuestión es Thomas Müller. La leyenda bávara hizo hincapie que Lionel Messi debería bajar sus pretensiones contractuales para poder llegar al club bávaro o a cualquier club alemán. Durante un evento publicitario en Múnich en el 2020, declaró:

“He hablado con nuestro director financiero una o dos veces en los últimos meses. Y no podemos darnos el lujo de tenerlo.”

El tema está en que el contrato del argentino que venció hace unos días, demarcaba que la cifra era de 50 millones de euros por año. Si pensamos en Bayern, club que tiene los contratos más altos en Alemania, estaría triplicando el sueldo de Müller, Robert Lewandowski y Manuel Neuer. Ya desde el vamos, podemos decir que por esta causa, no podríamos ver a Messi en la Bundesliga. Pero, esa no es la única causa.

Messi no encaja con la filosofia de FC Bayern München

Finalizada la Champions League que ganaron los últimos campeones alemanes en 2013, se empezó a hablar de que podían fichar a Messi en colaboración con Adidas. Recordemos que el astro argentino es la principal cara de la marca de las tres tiras y, a la vez, visten a Bayern desde el año 1974.

Es decir, desde que los clubes alemanes tienen una marca por detrás de sus uniformes visten a Bayern München y, además, son dueños de una parte de las acciones bávaras. Acerca de este falso rumor, Uli Hoeness, presidente en ese momento, dijo:

“Nunca pagaremos un fichaje del costo que tendría el de Messi. Él nunca será un tema aquí.”

Como si con las declaraciones de Hoeness no era suficiente, Karl-Heinz Rummenigge, ex director general del equipo, se refirió al tema el año pasado. A diferencia de lo que dijo Müller en el mismo evento, el ex campeón del Mundo en el Mundial de 1974 dijo:

“Pagar un jugador de esta envergadura no forma parte de nuestra política y de nuestra filosofía.”

En definitiva, muchos seguramente harán hincapié en que Bayern no tiene el dinero suficiente para hacerse con la ficha de Messi. Sin embargo, estarían dejando de lado la propia filosofia del club bávaro y de la mayoría de clubes alemanes. Donde la prioridad es crear talento con inversión en juveniles y mantener las finanzas saneadas. Mientras que actualmente vemos como muchos clubes del mundo gastan toneladas de dinero poniendo en duda su estabilidad financiera, FC Bayern München sigue estando en lo más alto del mundo.

Todos quisieran tener a Lionel Messi, pero ¿a qué precio?