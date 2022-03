Bayern, Dortmund y el negocio por los jugadores juveniles

Una de las tendencias más al alza en el mundo del fútbol es la de asegurar el talento joven. Muchos equipos invierten grandes cantidades de dinero en sus academias, e incluso están dispuestos a pagar buenas cantidades de dinero por jugadores que aún están lejos de ser profesionales. FC Bayern München y Borussia Dortmund están siendo recientemente ejemplo de esto último y, ¿hasta qué punto puede funcionar? Lo revisamos.

Cada vez se paga más por promesas jóvenes

Que chavales muy jóvenes cambien de equipos en sus etapas de formación no es nada nuevo. Todos son minuciosamente ojeados y, si hay una joya en un club pequeño, equipos de mayor poderío tratan de hacerse con él para que forme parte de su cantera. Sin embargo, los clubes están dispuestos a gastar más dinero por ellos, algo que ya ha está haciendo de las categorías inferiores un negocio entre planteles.

En los últimos días todas las alarmas saltaron cuando, según informaciones de Fabrizio Romano, el FC Bayern estaría dispuesto a pagar 300.000 mil euros por Mike Wisdom, un delantero de la cantera de Borussia Mönchengladbach de tan sólo 13 años, y por el que también se había interesado Borussia Dortmund. Una cifra descabellada para, al fin y al cabo, un niño. El nuevo director deportivo de Los Potros, Roland Virkus, criticó duramente este movimiento por parte del club muniqués en declaraciones para el Rheinische Post.

«Estos negocios son de todo menos beneficiosos para el fútbol alemán. Es algo desagradable.»

¿Hasta qué punto puede beneficiar a equipos como Bayern y Dortmund?

El debate está servido al verse que, en los últimos, también ha aparecido un interés de Borussia Dortmund en Maurice Krattenmacher, un atacante de 16 años del Unterhaching y con contrato allá hasta 2023. Y es que Los Borussos tienen intención de negociar por un traspaso inmediato en verano para que no se lo termine llevando el FC Bayern.

Si bien es cierto que los clubes grandes se ahorran tener que fichar grandes nombres para su primer equipo pudiendo terminar de formarlos ellos mismos en sus canteras, se está empezando a ver un mayor gasto en juveniles e inferiores que sólo generan más presión en chicos que pueden no haber desarrollado aún sus capacidades para lidiar con ella. Al fin y al cabo, a edades como las de Wisdom el fútbol es un mero entretenimiento y muchos niños de esa edad no llegarán a ser profesionales. Incluso hay alta probabilidad de que esos chavales por los que gastan miles de euros no lleguen a destacar por el factor ya mencionado.

No cabe duda de que todo el entorno del fútbol es un gran negocio, pero hasta cierta edad debería haber una mayor protección para que no se termine en el mercadeo de jóvenes. Una regularización se hace muy necesaria para que estos casos no se conviertan en lo habitual en el futuro.