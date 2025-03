Bayern: El partido más difícil para el Union Berlin

«La semana pasada jugamos contra uno de los mejores equipos de Alemania y este sábado lo haremos contra uno de los mejores de Europa». Así explicaba Baumgart el duro reto que les espera mañana con la visita del Bayern a su Union Berlin. Los Eisernen llegan algo más tranquilos tras su brillante triunfo en Frankfurt pero todavía con la necesidad de sumar para alejarse del puesto de promoción que ocupa un Bochum que precisamente ganó en la última jornada en Munich.

El apoyo de la afición es absoluto

La temporada pasada cuando el Union encadenó una racha negativa con una decena de derrotas consecutivas, la afición sacó varios mensajes en las gradas para recordar los valores del club (Nunca pitar a los jugadores, animar hasta el final, no olvidar de dónde venimos…). La semana previa al duelo ante el Eintracht muchos de estos mandamientos volvieron a salir a la luz en un momento complicado donde los Eisernen comenzaban un calendario infernal que se iniciaba en Frankfurt y seguía con la visita del líder a An der Alten Försterei.

Los principales fanclubs del Union sacaron un comunicado conjunto en el que ratificaban su apoyo sin fisuras al equipo en este tramo final de temporada. En él recordaban el espíritu luchador del club, todas las dificultades que habían tenido que superar desde los tiempos de la RDA y la posterior reunificación, así como los éxitos de los últimos años que de manera natural había aumentado las expectativas de un modesto club de barrio.

Terminaban animando a los aficionados a permanecer en todo momento al lado de los jugadores, empezando por aquella visita al Deutsche Bank Park. Y esta lealtad absoluta hizo efecto en uno de los estadios más complicados de la competición. Los Eisernen vencieron finalmente por 1-2 al Eintracht en un partido que tuvo de todo: goles, tantos anulados… y hasta un penalti parado por el portero Rönnow en el último minuto para que los 3 puntos viajaran a Berlín.

Union Berlin quiere aprovechar el desgaste de Bayern

Este espíritu esperan mantenerlo este sábado frente al Bayern. No será sencillo porque los berlineses todavía no han podido vencer a los bávaros en la máxima categoría, siendo capaces de arrancarles apenas 3 empates. Pero el optimismo con el que llegan y la gran actuación de Rönnow, Querfeld, Trimmel o Wooyeong, entre otros, del pasado sábado pueden darles ese impulso necesario para lograr la machada. La plantilla de Kompany, por su parte, llevaba un 2025 inmaculado hasta su derrota ante el Bochum, que tampoco les supuso demasiado tras el pinchazo del Leverkusen. Ambos equipos se enfrentaron en Champions con un contundente triunfo del Gigante de Baviera que no dio ninguna opción a los de Xabi Alonso. Mañana sábado, no os perdáis este espectacular Union Berlin – Bayern München