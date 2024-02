Bayern recupera efectivos para visitar Leverkusen pero Neuer sigue en duda

Todos los ojos de la Bundesliga están puestos en el encuentro del próximo sábado que enfrentará a Bayer Leverkusen y Bayern München por el liderato, y Los Bávaros tienen varios motivos para afrontar la visita al BayArena con mucho optimismo. Kim Min-Jae está de vuelta y ya se ejercitan con el resto de sus compañeros Joshua Kimmich y Dayot Upamecano. No obstante, la presencia de Manuel Neuer en el arco no está confirmada tras resentirse de su rodilla.

Tuchel recupera piezas clave para viajar a Leverkusen

Las últimas semanas no han sido nada fáciles en Múnich ya que, además de las bajas de Mazraoui y Kim por las copas de África y Asia, han sufrido una plaga de lesiones que no ha dejado escapar a casi nadie. Jugadores como Kimmich, Upamecano, Coman o Laimer, entre otros, se han perdido varios encuentros y el equipo de Tuchel ha salvado los muebles con lo poco que tenía a disposición. Ahora bien, para la cita en casa del líder esto va a cambiar.

Este mismo miércoles tanto Kimmich y Upamecano se han reincorporado a los entrenamientos grupales y, si bien han de volver poco a poco a la dinámica, los dos estarán disponibles para el próximo sábado. Y a ellos se les suma Kim Min-Jae, quien ha regresado a Alemania después de que Corea del Sur cayera eliminada ante Jordania en las semifinales de la Copa Asia. El defensor llega además con una carga de minutos más baja de lo esperado, ya que ni siquiera disputó este último encuentro con su selección. Será decisión de Tuchel si el surcoreano y el francés parten de inicio o si repite con la dupla De Ligt-Dier que venía utilizando recientemente. Con Kimmich, en cambio, todo apunta a que será titular si está sano.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Bayern tendrá vigilado a Neuer hasta el último momento

Aunque tienen de vuelta a varios jugadores importantes, Los Bávaros tendrían que hacer frente a una nueva baja sensible. Manuel Neuer se resintió recientemente de la lesión de rodilla que sufrió hace un año y ya van dos días consecutivos que no puede ejercitarse con sus compañeros. Según Kicker, Bayern va a monitorear su situación día a día y el medio no descarta que Neuer se ponga en el arco el sábado sin haber entrenado esta semana. Si finalmente no puede disputar el encuentro, Sven Ulreich estará preparado para reemplazarle como ya hizo durante los primeros meses de temporada. Aunque muchos estén de vuelta, el parte de enfermería bávaro da una de cal y otra de arena.