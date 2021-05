Borussia Dortmund y el “acuerdo de caballeros” con Jadon Sancho

Las especulaciones por el próximo mercado de traspasos son ascendentes y si hay un hombre por el que suspiran los gigantes europeos es el de Jadon Sancho. Ya el año pasado hubo muchos rumores que vinculaban su futuro lejos del Signal Iduna Park pero el extremo inglés terminó quedándose en Borussia Dortmund. Esto se debe a un pacto entre él y la directiva que de cara a la próxima ventana de transferencias sigue vigente.

En una entrevista a ARD, el jefe de deportes de Los Borussos, Michael Zorc, dejó constancia de ese acuerdo entre BVB y Sancho, pero también dejó caer que no esto no se aplica a otros jugadores de la plantilla como Ering Haaland.

“Ya teníamos un acuerdo de caballeros con Sancho desde el año pasado, por el que no dejará el club si no se dan unas ciertas condiciones. Sin embargo, este acuerdo no existe con Haaland.”

Las condiciones para que se dé la salida de Sancho serían económicas. El club es consciente del valor del jugador y de que otros equipos, especialmente el Manchester United por el interés que ya mostraron hace un año, andan detrás de él. Es por ello que, al no haber una cláusula de rescisión fijada en el contrato, tienen total libertad para negociar el precio de venta con los posibles compradores. El pacto consistiría en que no habría venta si no se consigue el precio esperado. Así pues, Sancho podría incluso ayudar al BVB tratando de convencer al club interesado para que abone la cantidad que el Dortmund reclama.

La cláusula de Haaland hace imposible un pacto como el de Sancho en Dortmund

Con Haaland la situación es distinta ya que su contrato sí incluiría una cláusula de rescisión que sería aplicable a partir del año que viene. Con dicha cláusula, cuyo valor sería de 75 millones de euros, cualquier equipo podría llevarse al delantero saltándose el paso de negociar con Borussia Dortmund. Únicamente habría que convencer al jugador y pagar la cantidad de la cláusula, y el noruego ya sería de su propiedad. Además, ya se están moviendo el agente, Mino Raiola, y el padre de Erling, Alf-Inge Haaland, por las oficinas de los clubes que estarían interesados en él.

No se sabe cuál es esa cifra que Dortmund y Sancho acordaron para realizar la venta. Tampoco se sabe si el extremo tiene tanto deseo en marcharse, o lo que podría repercutir que Los Borussos se quedaran fuera de Champions League. No obstante, ya podemos intuir que este verano será muy movido como de costumbre en Westfalia y que a Sancho no le faltarán ofertas.