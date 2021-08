Borussia Dortmund busca revalidar su título en la DFB Pokal

En la noche del día sábado, Borussia Dortmund hará su debut en la DFB Pokal, título que han ganado la temporada pasada, frente a SV Wehen Wiesbaden.

Borussia Dortmund y el comienzo de un nuevo ciclo en la DFB Pokal

La temporada pasada había comenzado siendo una pesadilla para Dortmund, pero terminó de la mejor manera. Tras la salida de Lucien Favre por un pésimo ciclo, la asunción de Edin Terzic los llevó a clasificar a la Champions League y, además, levantar la Copa Alemana en Berlín hace apenas unos meses.

Hoy, la actualidad es distinta. La directiva negriamarilla apostó a Marco Rose, exentrenador de Borussia Mönchengladbach, para que lleve las riendas del asunto. Eso sí, se aseguraron que Terzic siga como colaborador para darle forma a este nuevo Borussia Dortmund que hará su debut en el día de hoy.

Una plantilla que llega con varias lesiones

Como siempre sucede en BVB, la enfermería no ha podido descansar ni un solo minuto. Algo que tampoco no ha recibido del todo bien Rose. En su primer partido frente a Wiesbaden va a contar, por empezar, con una defensa que tiene a la mitad de sus jugadores recuperándose de distintas dolencias.

Hoy por hoy, son seis los protagonistas que no están disponibles en el área defensiva. Thomas Meunier fue diagnosticado de COVID-19 positivo, Mats Hummels se está recuperando de su lesión en su tendón rotuliano. Dan-Axel Zagadou y Soumaila Coulibaly están finalizando su recuperación y todavía no están listos. Y, como si ello no fuera poco, Raphaël Guerreiro y Emre Can son otros marginados por problemas en la pantorrilla.

Sin dudas, que veremos un debut con una defensa bastante remendada que apostará a un ataque que tendrá a Erling Haaland como principal carta. Llega el momento más preciado por toda la afición aurinegra.