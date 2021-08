¿Que pasa con Marcel Sabitzer? ¿Se va o se queda en RB Leipzig?

RB Leipzig venció por 4:0 en la tarde del día sábado a Sandhausen y la alegría primo, salvo por la ausencia de Marcel Sabitzer que no es un detalle menor.

Un contrato que no será renovado

Tras las últimas semanas, los rumores de salida en torno a Marcel Sabitzer tomaron mayor relevancia. Y la causa radica en que el mediocampista ya le comunicó a la plana alta de Leipzig que no renovará su contrato. Un contrato que finaliza en el próximo verano, lo que le dará la opción de salir libre en cualquier momento.

Cuando el austriaco hizo saber su decisión varios clubes estuvieron cerca de él y, hasta incluso, le han llegado ofertas formales. Uno de ellos fue Borussia Dortmund, quién en un primer momento parecía tenerlo todo hecho, pero finalmente el rumor se fue diluyendo con el paso del tiempo.

¿La posibilidad de Marcel Sabitzer de llegar a FC Bayern München es real?

Tras su vinculación al mercado de fichajes de BVB, FC Bayern München surgió como candidato a hacerse con los servicios de Sabitzer en la última semana. Con la especulación de un posible rechazo de renovación de contrato de Leon Goretzka, todos los medios decían que Marcel llegaba para reemplazarlo. Algo que fue negado con el correr de las horas.

La realidad está en que el mediocampista gusta y mucho en la directiva bávara, pero que no están dispuestos a pagar los 20 millones de euros que tasaron los Toros Rojos por su ficha. Todavía no se descarta que llegue pero la situación financiera no ayuda mucho. Incluso, desde la plana alta de Bayern declararon que es muy posible no llegue otro fichaje.

Es por ello que el futuro de Sabitzer sigue siendo una gran incógnita a resolver. Pero lo cierto está en que todos quieren tenerlo, ahora bien, ¿pagaran lo que tengan que pagar por él?