Tras vencer en su primera jornada al Besiktas, Borussia Dortmund busca seguir con su racha de victorias en UEFA Champions League frente a Sporting CP de Portugal.

Un equipo que busca revancha

El fin de semana pasado no fue para nada tranquilo para el equipo negriamarillo. Los de Marco Rose viajaron a Mönchengladbach para disputar un Derbi de Borussias que terminó con derrota por 1:0. Las ausencias de Marco Reus y Erling Haaland fueron los grandes alicientes de una derrota que pegó muy dura en la afición.

Sin embargo, con la excusa de las ausencias no alcanza de consuelo. Los aurinegros mostraron una versión muy deslucida de todo lo que venían haciendo y acentuaron varios problemas que se veían pese a los buenos resultados. Las endebles defensiva, la falta de regularidad en los 90 minutos y los desaciertos en su entrenador quedaron más expuestos que nunca.

Es por ello que este partido por UEFA Champions League significa algo más que los tres puntos para una escuadra que quedó muy golpeada del fin de semana.

Borussia Dortmund y el desafío de superar las lesiones en Champions League

Teniendo en cuenta a los jugadores que estuvieron ausentes, el único que se ha recuperado es Marco Reus que hoy, seguramente, lo veremos como titular. Sin embargo, Erling Haaland no entrenó el día de hoy y ya es una obviedad que se perderá el partido. El optimismo en la previa de Marco Rose no fue suficiente por lo que en su lugar es muy posible que veamos a Youssoufa Moukoko.

Por otra parte quienes, Mats Hummels, Manuel Akanji, Axel Witsel, Raphaël Guerreiro y Thomas Meunier tampoco han estado en los entrenamientos en el día de hoy. Todavía no hay una actualización de su estado físico, empero, se prevé que como no hicieron los movimientos en la mañana tampoco acompañen el once ideal.

Sin dudas, Borussia Dortmund no la tendrá fácil teniendo en cuenta las ausencias y su rival que lleva dos victorias consecutivas en su feudo local.