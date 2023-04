Borussia Dortmund le presenta una oferta de renovación a Brandt

Borussia Dortmund le presentó la oferta de renovación a Julian Brandt y se espera que este la acepte.

Un jugador que revirtió su nivel completamente

No cabe ninguna duda de que las expectativas de Brant recién se están cumpliendo en la parte amarilla de La Cuenca del Ruhr. Llegó desde Bayer Leverkusen para dar el siguiente gran paso en la carrera de un jugador que parecía ser el gran crack alemán, sin embargo, nunca demostró una regularidad y compromiso para consolidar sus cualidades.

Es por ello que en el mercado de fichajes pasado, su nombre estaba en el escaparate de Borussia Dortmund que esperaba poder recuperar la inversión que se había hecho. Ahora bien, quién apostó fuertemente por él ha sido Edin Terzic. El entrenador negriamarillo decidió quedárselo para ver si finalmente podía sacarle el jugo a su calidad que es indudable.

Pero la calidad no alcanza y es por ello que a esa versión le faltaba carácter, o como se lo conoce, ese fuego sagrado de los grandes jugadores. Y es justamente eso lo que se destaca de la actual versión mejorada de un Brandt que en cada partido lo está dejando todo. Terzic lo ha convencido y, pese a que muchas veces le toca jugar por banda, está corriendo a cada pelota como si fuera la última. Una cuestión que le es más que celebrada por la fanaticada negriamarilla.

Dortmund le hace la primera propuesta de renovación a Julian Brandt

Como lo ha confirmado Fabrizio Romano, periodista más que conocido por su Here We Go en tiempos de fichajes, BVB presentó su oferta a Julian Brandt para extender el contrato que vence en 2024. La idea del club es evitar entrar en una situación «peligrosa». Tengamos en cuenta que muchos clubes de la Premier League lo están mirando de cerca al alemán.

Hasta este momento, la duración del contrato y los detalles del salario aún se están discutiendo, por lo que no hay detalles sobre eso. Ahora bien, todo indicaría que se quedaría en la parte amarilla de La Cuenca del Ruhr.