Los tres delanteros que tiene FC Bayern München en su lista

En las últimas horas, el periódico Kicker confirmó que FC Bayern München tiene a estos tres delanteros en su lista para el mercado de verano.

Un puesto a reforzar

No cabe ninguna duda de que la salida de Robert Lewandowski ha dejado un gran vacío en la plantilla bávara. Al comienzo de esta temporada había arrancado jugando Sadio Mané en el puesto de centrodelantero, empero, no había que ser ningún genio para darse cuenta de que no era el jugador indicado.

Es por ello que, con el paso del tiempo, quien se ha ganado el puesto ha sido Eric Maxim Choupo-Moting. Si bien no lo está haciendo nada mal, su calidad y su edad no responden a los intereses a largo plazo que buscan desde la directiva del último campeón alemán. Es justamente por eso que ahora estarían más que interesados en fichar a un nuevo artillero.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga con la mejor información del fútbol alemán en español.

Estos serían los tres delanteros que buscaría FC Bayern München

En la misma sintonía, el periódico Kicker informó que la dirección deportiva a cargo de Brazzo Salihamidzic tiene tres nombres en la lista. Por un lado, un conocido como Randal Kolo Muani, goleador de Eintracht Frankfurt, es el que más gusta, pero su precio de 100 millones de euros provoca que sea un tanto difícil su llegada.

Por el otro, hay dos nombres que están algo lejos del país teutón. El primero de ellos es Victor Oshimen, artillero de Napoli que está más que cerca de ganar la Serie A siendo el jugador más importante de la plantilla. Y el segundo es Dusan Vlahovic, quien su estilo enamora por parecerse mucho al de Lewandowski, además de las grandes estadísticas que lo rodean. Es cierto que sus precios tampoco serán asequibles. Sin embargo, se sabe que están dispuestos a hacer la gran inversión en ese puesto.