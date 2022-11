Borussia Dortmund oculta el informe médico de Marco Reus

Marco Reus cayó lesionado hace unas semanas y, hasta el momento, Borussia Dortmund no ha dado su informe médico.

Una vieja táctica que ya no sirve

Si tenemos que mencionar un karma que tiene que soportar el club negriamarillo, tenemos que hablar de las lesiones de sus jugadores. Por temporada, siempre tienen entre tres o cuatro jugadores importantes en la sala de enfermería. Aún no se ha podido detectar si es por un tema de negligencia o el propio destino, ahora bien, el manejo de las mismas no está siendo el ideal.

Hace ya casi dos meses, Marco Reus tuvo una torcedura de tobillo bastante importante en el RevierDerby frente a Schalke 04. En ese entonces, la imagen de por sí daba escalofríos. Sin embargo, desde Borussia Dortmund informaron que no era una lesión grave y es por ello que un mes después, el capitán volvió a retornar frente a Union Berlin.

En la capital jugó todo el segundo tiempo y no se lo vio molesto en ningún molesto. Sin embargo, ya a la próxima jornada no estaba disponible nuevamente por la misma dolencia. Así estuvo hasta el anterior fin de semana que jugó 25 minutos ante Bochum y, luego, sucedió exactamente lo mismo. Y no solo no estuvo contra Wolsburg, sino que desde la selección alemana informaron que no sería convocado por lesión.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

Lo que todo Borussia Dortmund se pregunta: ¿Dónde está el informe médico de Marco Reus?

No cabe ninguna duda que la sucesión de los hechos es muy poco seria. Hasta el momento, el club no informó nada acerca de lo que sufre el capitán del equipo aurinegro. Y el único que ha hablado de la situación ha sido Edin Terzic y lo ha hecho porque se lo han preguntado.

«Con Marco luchamos todos los días, pero todavía tiene dolor y no puede moverse como quisiera».

En otras palabras, la situación con una nueva lesión de Reus es más que desprolija. Y no es la primera vez que sucede. Ya en el pasado, cuando estuvo ausente seis meses y casi deja el fútbol profesional, tampoco se entregó un parte médico oficial. Ya a esta altura podemos afirmar que la actitud es de ocultar una verdad que, como siempre, sale a la luz. Los aficionados no se merecen estar presos de medios periodísticos para saber la salud de sus profesionales, el club tiene la obligación de dar este tipo de comunicaciones.