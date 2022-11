Senegal contratará brujos para que Mané esté en el Mundial

Tras la reciente lesión de Sadio Mané, Senegal contratará médicos brujos para que se recupere más rápido y pueda jugar en el Mundial.

Una dolencia en el peor momento

No cabe ninguna duda de que uno de los grandes errores de la FIFA a la hora de organizar el Mundial ha sido la fecha que han escogido. Generalmente, se juega cuando finalizan las temporadas en el fútbol, sin embargo, las altas temperaturas en el verano catarí provocó que se fije en el medio de todas las campañas.

Lo que esto generó es que las ligas alrededor del mundo se corten con menos de 10 días de anticipación y, por ello, muchos futbolistas se están cuidando al máximo de no sufrir una lesión que los pueda dejar de lado del torneo que, posiblemente, marque su vida profesional para siempre.

Ahora bien, justamente esto es lo que no pudo obviar Sadio Mané. En la fecha que se jugó entre semana, FC Bayern München recibía a Werder Bremen y en uno de los cruces contra los defensores nórdicos, el extremo cayó lesionado y no pudo seguir en el encuentro. A raíz de esto, todos los medios informaron que se quedaría afuera del Mundial, pero su seleccionado tiene un plan poco peculiar para que esto no suceda.

Visita el canal de YouTube de Mi Bundesliga para enterarte lo mejor del fútbol alemán en español.

Senegal y la contratación de brujos para sanar a Mané de cara al Mundial

Desde FC Bayern München la información que les llegó es que como mínimo tendrá un mes de recuperación. Empero, la asociación de fútbol de su país dijo que intentarán todo para que pueda recuperarse lo antes posible. Es por ello que su nombre figura en la lista y nunca se dudó de su viaje al país asiático.

Y en esta sintonía, en el día de ayer los directivos de Senegal confirmaron que harán hasta lo imposible para poder contar con su futbolista estrella. Es por ello que hasta contratarán a médicos brujos para que Mané se cure lo más rápido posible. Y como si ello fuera poco, a la vez confirmaron que si tienen que recurrir a otro método poco habitual, lo harán.