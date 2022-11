Las cinco grandes ausencias de Alemania para Qatar 2022

Hansi Flick presentó la nómina de 26 futbolistas que representarán a Alemania en Qatar 2022. Sin embargo, la lista dejó varias figuras fuera. Aquí las repasamos.

La baja más rutilante y la más inesperada en la última semana. Luego de romperse el ligamento de la sindesmosis en el tobillo izquierdo ante Shakhtar Donetsk, el sueño mundialista de comandar el ataque alemán finalizó antes de empezar para Werner.

El hombre de 26 años había vuelto a su mejor forma con su regreso a RB Leipzig, pero con la lesión no podrá repetir la experiencia de Rusia 2018. En Twitter, agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores, incluyendo algunos de sus compañeros.

So bitter! Kopf hoch, Timo und vor allen Dingen eine baldige Genesung!!

A diferencia de Werner, Wirtz trabajaba a contrarreloj desde mayo, cuando sufrió una rotura de ligamentos en el Rheinderby ante 1. FC Köln, su club de formación. El del Bayer Leverkusen no jugó desde entonces e intensificó su rehabilitación en estos meses para, al menos, poder estar con Alemania en Qatar 2022.

Sin embargo, Flick decidió priorizar a los futbolistas en pleno estado. Algo que Florian aceptó, según dijo su padre y asesor Hans Wirtz al periódico BILD:

«El entrenador estuvo constantemente en contacto y refrendó su fe en él. Lamenta que no esté en la Copa del Mundo. Todos tomaron la decisión juntos y Florian está absolutamente de acuerdo con ello. Su curación aún no se ha completado al 100% y no ha vuelto a jugar un partido en la Bundesliga. La salud es lo primero».