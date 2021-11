Borussia Dortmund pica en punta para llevarse a Karim Adeyemi

Según Sky Sports, Borussia Dortmund es el equipo quién tiene las mayores posibilidades de incorporar a Karim Adeyemi de Red Bull Salzburg.

Lo quieren todos

No cabe ninguna duda de que el nombre de Karim Adeyemi será el de una de las novelas más esperadas del próximo verano. Ya hace unas semanas, los reportes indican que RB Leipzig, FC Bayern München y Borussia Dortmund están tras sus pasos por todo lo que ha demostrado en la selección alemana y en Austria.

Ahora bien, las últimas informaciones indican que FC Bayern München y RB Leipzig no tendrían las mejores cartas para hacer tal jugada. Por un lado, los bávaros no pueden garantizarle un lugar en el once titular. Y por el otro, Adeyemi desea dar un gran salto en su carrera y no ve que los dirigidos por Jesse Marsch sean ese salto, sino más bien seguir al mismo nivel que donde está.

A Borussia Dortmund se le suma un competidor por Adeyemi

Ahora bien, la información de Sky indica que quienes tienen todas las fichas para llevarse al joven de 19 años son Borussia Dortmund y PSG. Los Franceses, ante una salida casi cantada de Mbappe, van tras Adeyemi porque lo ven como su reemplazo más claro. Incluso Max Bielefeld, periodista especializado en transferencias, dijo que la dirección deportiva ya trabaja para él sea el reemplazante del frances.

Ahora bien, Adeyemi no descarta volver a su país natal y, tras una reunión muy buena con la directiva de BVB, no descarta una salida al Westfalenstadion. Incluso, por ya haber tenido contactos directos, Sky lo menciona como el gran candidato para hacerse con los servicios del nacido en Múnich.

Mas allá de todo lo dicho, esto recién arranca y quién lo quiera va a tener que pagar una cifra abultada porque Red Bull Salzburg no lo va a soltar fácilmente.