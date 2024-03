Borussia Dortmund pone el foco en Alan Varela

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Borussia Dortmund está tras los pasos de Alan Varela, mediocampista del Porto.

La necesidad de un nuevo mediocampista

No cabe ninguna duda de que una de las grandes necesidades que tiene el equipo negriamarillo pasa por el centro del campo. Edin Terzic decartó la llegada de Edson Álvarez en el verano pasado y apostó a Emre Can no solo como el tapón del equipo, sino que también le dio la cinta de capitán.

Esto ha generado el resquemor en su relación con Sebastian Kehl, director deportivo. El director deportivo no compartía para nada esa decisión, pero por lo logrado en la temporada, Waztke, director general, le brindó el apoyo en esa decisión al entrenador.

Y hoy con el periódico del lunes podemos decir que fue un grave error. Can es uno de los peores jugadores del equipo y su reemplazo, Salih Özcan, está muy lejos del nivel que necesita el club. Es por ello que una de las prioridades para el próximo verano es fichar a un nuevo mediocampista.

Alan Varela entra en la órbita del Dortmund

En la búsqueda de un nuevo mediocampista de marca, la dirección deportiva llegó a la conclusión de que el argentino es el ideal para el puesto. Nacido en la cantera de Boca, pasó a Porto para dar el salto al continente europeo y todo el mundo ha quedado maravillado por sus actuaciones en Portugal.

Ahora bien, su llegada no saldría nada barata. En su contrato tiene una cláusula de 70 millones de euros que no estarán dispuestos a pagar. Es por ello que todo depende de si Los Dragones quieren sentarse a negociar por un precio inferior.