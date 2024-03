Los dos temores que tiene Borussia Dortmund con Nagelsmann

Con el futuro muy incierto de Julian Nagelsmann después de la Eurocopa, Borussia Dortmund es uno de los equipos que buscan posicionarse para intentar el fichaje del técnico alemán. No obstante, en Westfalia hay dos temores que pueden hacer que la posiblidad de hacerse con sus sevicios se quede en nada.

El técnico puede no sentarse a negociar hasta que termine la Eurocopa

El presente de Julian Nagelsmann está ligado a la Selección Alemana pero, desde el día que accedió bajar a este barro al que pocos técnicos se atrevían, se puso una fecha de caducidad a su estadía: cuando acabe la Eurocopa. Hace unas semanas, en el sorteo de la UEFA Nations League afirmó que no se ve en el fútbol de selecciones más allá del verano, y no es de extrañar que ya haya clubes intentando lanzar ofertas para la próxima temporada.

Uno de los clubes más interesados en él es Borussia Dortmund. Las Abejas han tenido al técnico en el radar desde que dio el salto a la Bundesliga con Hoffenheim, pero no evitaron que firmara por Leipzig o Bayern. Ahora, después de las malas formas en que salió de Múnich y la decepcionante temporada que atraviesa el planel negriamarillo, han visto una oportunidad perfecta para convertir a Nagelsmann en la pieza angular de su proyecto, pero no todo es tan sencillo.

Según el diario BILD, aunque el seleccionador ya valore la posiblidad de dejar Alemania tras la Eurocopa, su única preocupación actualmente es que en la tarea que tiene en este torneo. De momento, las conversaciones con clubes estarían suspendidas hasta después de Pascua, y no se descarta que Nagelsmann no piense en sentarse a valorar sus opciones hasta que acabe la EURO. En dicho escenario, Dortmund tendría que esperar hasta junio o julio para negociar con él, a las puertas de la pretemporada. Y en caso de que no acepte, tendría que buscar una solución de emergencia para el banquillo.

El proyecto del Dortmund podría no ser suficientemente atractivo para Nagelsmann

La cuestión temporal es uno de los miedos, pero también lo es la actual situación deportiva y estructural del club. Esta temporada Borussia Dortmund podría quedar fuera del Top 4 de la Bundesliga y no clasificar a la próxima edición de la Champions League, algo que le pondría en una clara desventaja frente a otros clubes en esta carrera por Julian Nagelsmann. Y además, pese a que estuvieran dispuestos a darle completamente las riendas del equipo, por encima del técnico sigue sin haber un rumbo claro en la dirección deportiva ni habría tanto dinero para brindarle los refuerzos que desee como sí podrían hacer equipos de la Premier League. Por ello, la otra duda es si Nagelsmann estaría dispuesto a ir a Dortmund en estas condiciones.

Quedan meses para que se defina el futuro tanto de Julian Nagelsmann y de Borussia Dortmund, pero ya hay dos cuestiones que cada parte debe estar dispuesta a responder. ¿Será capaz el BVB de arriesgarlo todo en verano por intentar fichar al seleccionador alemán? ¿Y será capaz Nagelsmann de dejar pasar ofertas posiblemente más atractivas por dirigir en el Signal Iduna Park?