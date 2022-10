Borussia Dortmund posa sus ojos en Jesper Lindström

En las últimas horas, el periódico Bild informó que la dirección deportiva de Borussia Dortmund está siguiendo muy de cerca a Jesper Lindström.

Los extremos no abundan

Si uno hace un análisis exegético de la plantilla negriamarilla se dará cuenta de que los jugadores por banda no abundan. Incluso, no solo eso, sino que Edin Terzic ha tenido que experimentar duramente toda la temporada. Naturalmente en los extremos, solo cuenta con Jamie Bynoe Gittens, que ha estado lesionado casi toda la presente temporada, Thorgan Hazard y Marius Wolf, que ambos no tienen el nivel de ser titular en un equipo que ambiciona ganar títulos.

Y justamente esta causa lo ha llevado al entrenador a tener que improvisar hasta este momento. Muchos dirán, pero Brandt, Malen, Adeyemi y Reyna pueden jugar en ese puesto. Sí, tienen razón. Ahora bien, todos ellos se desempeñan naturalmente en el centro del ataque. Ni que hablar de Malen y Adeyemi que llegaron siendo los centrodelanteros de sus respectivas escuadras.

Por esta razón es que el equipo aurinegro está en busca de nuevas opciones por las bandas. Sobre todo, jugadores que puedan romper con lo esperable con una gambeta y con velocidad. Que dicho sea de paso es lo que falta en este plantel. No cabe ninguna duda de que el esfuerzo económico que se hizo en el pasado verano no alcanzó y ahora quieren cubrir esos baches.

Lindström en la carpeta de Borussia Dortmund

Tal y como viene trabajando, cuando algo falta en el equipo, Sebastian Kehl se hace presente para solucionarlo. Ya tiene el buen pergamino de haber incorporado muy bien en la zaga central y ahora quiere seguir esos pasos para formar un BVB que luche hasta el final contra FC Bayern München por la Bundesliga.

En esta sintonía, el nombre que surgió en las últimas horas para reforzar a Las Abejas ha sido el de Jesper Lindström. El extremo de 22 años que se desempeña en Eintracht Frankfurt lleva siete goles y una asistencia en 17 encuentros disputados y es uno de los mejores en su puesto en el fútbol alemán. El precio que informó el periódico Bild es de 30 millones de euros. Sin dudas, no será nada fácil, empero, sería una gran incorporación.