FC Barcelona posa sus ojos en una estrella del Union Berlin

El periódico Bild informó que FC Barcelona ya piensa en como reforzar su plantel y una estrella del Union Berlin figura como candidato.

Una clara deficiencia en el equipo culé

Si tenemos que mencionar un equipo que decidió cambiar su plantilla por completo, tenemos que mencionar a los blaugranas. Después de lo que fue una pésima temporada pasada, Laporta decidió gastar hasta lo que no tenía para reforzar al equipo. Ahora bien, es muy difícil hacer un cambio de 180 grados en un solo mercado y es por ello que ya buscan como mejorar esos puestos que tuvieron que prescindir en el pasado mercado de verano.

Y si tenemos que mencionar uno de esos puestos, tenemos que hablar del mediocampo. Si bien, Xavi tiene varias opciones allí, hay un perfil que no abunda claramente y es de corte. Hoy por hoy, quien ocupa el espacio de mediocampista defensivo es Sergio Busquets, empero, no podemos decir que su estilo es meramente defensivo. El español se destaca por distribuir el balón más que por quitarlo y es por ello que, hoy por hoy, ese perfil plenamente defensivo no lo tienen.

¿Barcelona cerca de una estrella de Union Berlin?

Ante esta clara deficiencia dentro del plantel, según informa el periódico Bild, la escuadra de Catalunia estaría viendo nuevos efectivos que podrían ser asequibles. Y, obviamente, no hay que ser ningún scouts de larga experiencia que si uno busca mejorar su defensa debe mirar al puntero de la Bundesliga, Union Berlin.

Y en esa sintonía, la misma fuente informa que el jugador que están siguiendo de muy cerca es Rani Khedira. El mediocampista de 28 años es un factor indispensable para Urs Fischer, entrenador de los capitalinos, porque se encarga justamente de darle ese equilibrio necesario a una zona que suele ser el termómetro de los partidos. Si bien se informa que es un mero interés, su precio sería de 6 millones de euros, un precio bajo para los culés.