Borussia Dortmund rescata en el descuento un empate agónico en Der Klassiker

Un gol en el descuento de Anthony Modeste rescata para Borussia Dortmund un empate por 2:2 contra FC Bayern München en uno de los Der Klassiker más vibrantes de la historia reciente de la Bundesliga.

Borussia Dortmund arrancó con la iniciativa pero Bayern se llevó los goles

El eterno sueño de Borussia Dortmund de acabar con la hegemonía de FC Bayern München en la Bundesliga se fortalece o desvanece en partidos clave como Der Klassiker. Y, en esta ocasión, salió con más ganas que nunca a por una victoria. El conjunto de Edin Terzic, con la baja de Marco Reus pero consciente de que en FC Bayern München no contaban con Müller y que Kimmich partía desde el banquillo, tuvo un arranque muy prometedor. Los Bávaros no sabían cómo generar peligro ante un mediocampo negriamarillo que contenía bien y, cuando no lo hacía, la dupla de centrales con Schlotterbeck y Hummels corregía todo lo que hiciera falta.

Las ocasiones en el primer tiempo, al contrario de lo que acostumbra Der Klassiker, fueron muy escasas. Aunque el Dortmund tenía la iniciativa, tampoco sabía finalizar sus acercamientos al área de Neuer. Y aunque los locales tenían la situación controlada, el no aprovechar la superioridad sobre el Bayern fue algo de lo que se arrepintieron. 33 minutos tardó en llegar el primer disparo a puerta del club muniqués, obra de Goretzka desde lejos, pero acabó en gol. Todo el trabajo previo del BVB se había quedado en nada.

El error no forzado de Los Negriamarillos, por mucho que pareciera que su destino cambiara, también terminó apareciendo. Ya en el segundo tiempo y con un Bayern más asentado, otro disparo desde fuera del área, esta vez obra de Sané, se encontró con una mano muy floja de Alexander Meyer y posteriormente con las redes. Borussia Dortmund estaba tocado y casi hundido.

Ponte al día con toda la información del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Modeste, de villano a héroe del empate en Der Klassiker

Los numerosos precedentes daban por segura la victoria del FC Bayern en Westfalia hasta que, de estar en las lonas, el BVB sacó un carácter que no se veía en muchos años y, por mediación de Moukoko, se metió de vuelta en el partido. Parecía que la épica del empate era posible, más aún con la expulsión de Kingsley Coman por doble amarilla que dejaba a Los Bávaros pidiendo la hora.

Anthony Modeste tuvo la gran noche de su carrera. Fue el quien generó la asistencia para el tanto de Moukoko y se le presentó la oportunidad de poner el empate con un balón en la misma línea de gol. El francés falló y, con ello, la afición ya tiraba la toalla. Sin embargo, el equipo no lo hizo y siguió apretando hasta obtener, en el 95′ la recompensa. Schlotterbeck luchó para rescatar una pelota que se marchaba por línea de fondo y colgó un centro que, al segundo palo, encontró a Modeste. Y esta vez no falló. Su cabezazo hizo estallar una alegría en el Signal Iduna Park que recordaba a otra época.

La tónica de Der Klassiker se ha roto de la forma más insospechada. Mientras FC Bayern München cae de las nubes y Oliver Kahn estalla en el palco, Borussia Dortmund sigue creyendo que todo es posible. No engañamos si decimos que toda la Bundesliga firmaría con sangre que el próximo choque entre estos dos equipos tenga la mitad de épica que el que tocó vivir hoy.