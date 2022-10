Robert Lewandowski sigue de dulce fuera de la Bundesliga

Atrás en el tiempo parece quedar el revuelo que produjo la salida de Robert Lewandowski de FC Bayern München. La expectativa de su llegada al FC Barcelona suponía un salto de calidad para los dirigidos por Xavi Hernández. El polaco salió de su zona de confort en el club Bávaro en la búsqueda de nuevos aires y desafíos en un club en plena reconstrucción. Pero… ¿Cómo le fue hasta ahora?

Por lo pronto, las aguas parecen calmadas ya que el ariete ha logrado adaptarse al equipo y a LaLiga de la mejor forma. Un arranque excepcional para Barcelona que lo ubica en la cima de la tabla. Es cierto también, que sólo enfrentó a un rival del top 10 pero sacó adelante partidos que en contextos anteriores del equipo, le hubieran costado más resolver. Aquí es donde entra la figura de Robert y sus aportes: sigue con promedio goleador muy alto con 9 dianas en 7 partidos (máximo goleador de LaLiga), sumado a otras dos asistencias. Participó en 11 (goles + asistencias) de los 19 goles que tiene el Barça por liga y la mitad (12 de 24) de los que tiene el equipo en la temporada. Dependencia absoluta de Robert.

Cuando no convierte Lewandowski, Barcelona no gana

Sin embargo, no todo es color de rosa porque hay otra estadística contundente que refleja otra realidad. Cuando Lewandowski no convierte, Barcelona no gana. Pasó tres veces en la temporada: en el arranque de liga vs Rayo Vallecano y en las últimas dos citas por Champions League contra su ex equipo e Inter de Milán. A esto no se le puede achacar mucho al polaco, sus compañeros tienen que dar la cara también por el equipo. La tentación de buscar siempre al delantero es muy grande. Lógico, con semejantes números.

El mal resultado del en el Giuseppe Meazza abre una incógnita sobre la clasificación a la siguiente instancia de los Culés porque el Inter, con su victoria, les ha tomado la delantera en el grupo. Tendrá que estar más fino que nunca Lewandowski en las próximas fechas de Champions si Barcelona quiere pelear por un lugar en octavos.

Ponte al día con toda la información del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Pieza clave del plantel para Xavi

“Nos genera muchísimo en ataque y habla mucho con los jóvenes. Es un líder natural, es una bendición tenerlo en el grupo. Tiene una humildad tremenda. Es espectacular, una bendición”, destacó Xavi. El club de la Ciudad Condal padeció la carencia de líderes o futbolistas experimentados que dieran la cara en la cancha en el pasado reciente. La reconstrucción de Xavi tiene como pilares a varios jóvenes productos de La Masía y la experiencia del polaco es vital para darle los consejos necesarios para afrontar mejor ciertas situaciones de un partido.

El cambio no le sentó mal a Lewandowski. Es la gran figura que tiene Barcelona en sus filas. Es titular indiscutido. Su nivel goleador no decayó. El ritmo al que se juega en España le permite sacar aún más ventaja de todas sus excelentes cualidades con la pelota. Mucha cuerda le queda todavía al delantero de 34 años que en el área, se mueve como pez en el agua.