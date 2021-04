Borussia Dortmund tras los pasos de André Silva

Borussia Dortmund ya tiene varios delanteros en carpeta sí es que Erling Haaland es vendido en este mercado de pases y André Silva sería quien lidera esa lista.

Erling Haaland, ¿se va o se queda?

Aunque los directivos aurinegros ya lo aclararon en más de una ocasión, la continuidad de Erling Haaland no está asegurada. Incluso, Mino Raiola, su agente, ha dicho que por más de que el club no tenga planes de venderle este mercado de fichajes, él no necesariamente está de acuerdo con eso.

Escucha el episodio especial de Mi Bundesliga News donde te contamos todas las novedades de la Superliga Europea.

Más allá de esto, según el entorno cercano del noruego, su decisión final estará en si BVB logra clasificar a Champions League. Algo que por el momento no se estaría dando debido a que la escuadra negriamarilla está a cuatro puntos de Eintracht Frankfurt, quien ocupa la cuarta plaza de la Bundesliga.

André Silva, ¿una opción para Borussia Dortmund?

No cabe ninguna duda de que la temporada para el portugués está siendo de ensueño. Con 23 goles en 27 partidos jugados, comparte el segundo puesto de la tabla de goleadores, paradógicamente, con Erling Haaland. Quién según Bild le podría dejar su lugar a Silva porque es el delantero preferido por la directiva en caso de que este emigre del club.

Como si ello no fuera poco, la cláusula del contrato del delantero de Eintracht Frankfurt es de 30 millones de euros. En otras palabras, un costo muy asequible para un Borussia Dortmund que podría recaudar más de 100 kilos si es que vende a Erling Haaland.