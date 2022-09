Borussia Dortmund tras los pasos de Morten Hjulmand

Periódicos italianos informan que Borussia Dortmund está tras los pasos de Morten Hjulmand, mediocampista de Lecce.

Un refuerzo necesario

No cabe ninguna duda de que los aurinegros no solo se enfrenta con sus rivales en la temporada, sino también con las lesiones. Cambian los entrenadores, cambian los directivos y hasta los fisioterapeutas, pero el flagelo de la enfermería es una variable que siempre deben tener en cuenta.

Y hablando justamente del mediocampo, hoy por hoy, BVB solo tiene dos mediocampistas defensivos a disposición. Por un lado, Emre Can, que no es ninguna seguridad en ese puesto, y por el otro Salih Özcan que ya se ha ganado la titularidad, pero que ya ha estado ausente por lesiones y hoy sufre un edema en uno de sus pies que lo tiene marginado de los entrenamientos. A esto se le suma la lesión de Dahoud, por lo que un revulsivo en esa zona no vendría mal.

Morten Hjulmand, el nombre que busca Borussia Dortmund

En sintonía con esto, La Gazzetta dello Sport informó en las últimas horas que el equipo negriamarillo estaría tras los pasos de Morten Hjulmand. Para quién no lo conoce, hace apenas unos meses cumplió 23 años y es actualmente el capitán del U.S. Lecce, además de desempeñar un gran rol como el pivote del mediocampo.

En la temporada actual sus estadísticas son increíbles. Por partido registra 3.1 de quites, 1.9 de intercepciones y hasta el momento ninguna perdida de él ha conducido a un tiro del rival, y por ende, a una ocasión manifiesta de gol. Generalmente, los jugadores de la Serie A no se adaptan bien a la Bundesliga, ahora bien, los expertos indican que el danés debería ser un gran refuerzo para el actual segundo del fútbol alemán.