Borussia Dortmund tras los pasos de Boubacar Kamara

Borussia Dortmund sigue planificando el próximo mercado de fichajes y el nombre de Boubacar Kamara está encima de la mesa.

Un puesto a reforzar

No cabe ninguna duda de que el club negriamarillo tiene una grave crisis en el mediocampo. La vuelta de Axel Witsel de su vieja lesión no le ha propiciado un rendimiento digno del puesto de titular como único pivote y los malos resultados no han tardado en llegar. En un lugar donde debe abundar la velocidad, la lentitud del belga se hace predominante.

Por otra parte, Emre Can es otro que no ha rendido bien en ese puesto. Su incapacidad para iniciar jugadas de manera prolija le ha propiciado muchas perdidas que han terminado en goles contrarios. Y por último, tanto Jude Bellingham como Mahmoud Dahoud no parecen ser los jugadores con el corte que se necesita en su puesto, además, de desperdiciar su talento de cara al arco por estar varios metros más atrás de sus puestos ideales.

Es por todo ello, el nombre escogido había sido Denis Zakaria de Borussia Mönchengladbach, sin embargo, eligió seguir su carrera en la Juventus italiana donde desembarcó en enero del presente año.

¿Boubacar Kamara la salvación de Borussia Dortmund?

Como no podría ser de otra manera, la directiva aurinegra no se quedó con los brazos cruzados. Y los rumores ya indican que Boubacar Kamara es el gran observado por Michael Zorc y Sebastian Kehl para que ocupen un puesto fundamental para traerle equilibrio a la floja defensa y al potente ataque.

El senegalés se desempeña en el Olympique Marsella de Francia y además de jugar como mediocampista defensivo también lo ha hecho en la zaga defensiva. Algo que también seduce a la directiva por los problemas en la zona baja del equipo. Todavía no ha habido acercamientos, pero el hecho de que en el próximo verano venza su contrato es lo más sabroso para la plana alta de BVB.