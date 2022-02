FC Bayern München se interesa en Ryan Gravenberch

FC Bayern München sigue en busca de un mediocampista central y el apuntado para iniciar los esfuerzos sería Ryan Gravenberch.

¿Gravenberch con destino a Bayern?

En las últimas horas, el nombre del mediocampista central ha tomado mayor trascendencia debido a que el club bávaro estaría monitoreando su situación. Desde que volvió a recuperarse de su contagio de COVID-19 el entrenador Erik Ten Hag no ha vuelto a contar con él como lo hacía antes. Es decir, ya no es un titular indiscutido en el once inicial.

Ante esto, la directiva bávara empieza a soñar con la posibilidad de traérselo a Múnich. Pero todo este interese nace desde Julian Nagelsmann quién, según medios alemanes, es muy fanático del estilo de juego del nacido en Amsterdam.

A esto también se le suma la situación de Tolisso y lo que ha sucedido con la lesión de Goretzka. Por el lado del francés, vence contrato en el próximo verano y pareciera ser que no se quedará en el club. A lo que respecta al alemán, su ausencia por lesión ha demostrado que se necesita un refuerzo en su posición para este tipo de eventualidades.

¿Hay posibilidad de traérselo gratis?

Nadie podrá negar que los últimos mercados de fichajes mundiales ha estado marcado por el paradigma de los agentes libres. Los números de las transferencias cada vez son mayores y hoy ya no es una locura pensar que una gran figura pueda salir sin dejar ni un centavo a su club. Incluso, muchos quieren prohibir que suceda esta.

Sin embargo, hasta el momento está permitido y, volviendo al tema, Bayern ha tanteado al jugador para que deje Ajax en 2023 sin gastar sus euros en su compra. Ahora bien, Gravenberch descartó cualquier opción de irse libre y es por ello que se habla de que la tarifa a pagar en este próximo verano será entre 25 y 30 millones de euros para quien lo quiera. En las palabras del jugador: